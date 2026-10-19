https://crimea.ria.ru/20261019/globalisty-mogut-primenit-protiv-le-pen-rumynskiy-stsenariy--mnenie-1160303057.html

Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение

Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение

Враги Марин Ле Пен в среде глобалистов во Франции и Европе будут пытаться не допустить ее к президентским выборам либо аннулировать ее победу в первом туре, как РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T06:52

2026-10-19T06:52

2026-10-19T06:52

франция

марин ле пен

политика

мнения

в мире

алексей пушков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Враги Марин Ле Пен в среде глобалистов во Франции и Европе будут пытаться не допустить ее к президентским выборам либо аннулировать ее победу в первом туре, как это было в Румынии с Кэлином Джорджеску. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.По словам политика, Ле Пен на данный момент имеет очень высокий уровень поддержки и является фаворитом президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле следующего года. У ее врагов, либерал-глобалистов в Евросоюзе и самой Франции, есть два сценария, считает Пушков.По словам Пушкова, кандидат от социалистов, член Европарламента и ярый русофоб Рафаэль Глюсманн уже вбросил в информационное пространство тему о том, что Ле Пен не бывать в Елисейском дворце после выборов.Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен также постарается задействовать имеющиеся в распоряжении ЕС рычаги, убежден сенатор.Ранее Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и финансовую помощь Киеву и не допустит вступления Украины в Евросоюз.Выборы в Румынии состоялись весной 2025 года. Они проходили на фоне масштабного политического кризиса. Результаты состоявшегося в ноябре первого тура, в котором победил оппозиционер Кэлин Джорджеску, были аннулированы по решению суда из-за якобы "российского вмешательства". Самого Джорджеску обвинили в ряде преступлений и сняли с выборов. В результате президентом стал мэр Бухареста Никушор Дан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, марин ле пен, политика, мнения, в мире, алексей пушков