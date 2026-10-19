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Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение
Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение
Враги Марин Ле Пен в среде глобалистов во Франции и Европе будут пытаться не допустить ее к президентским выборам либо аннулировать ее победу в первом туре, как РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T06:52
2026-10-19T06:52
франция
марин ле пен
политика
мнения
в мире
алексей пушков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Враги Марин Ле Пен в среде глобалистов во Франции и Европе будут пытаться не допустить ее к президентским выборам либо аннулировать ее победу в первом туре, как это было в Румынии с Кэлином Джорджеску. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.По словам политика, Ле Пен на данный момент имеет очень высокий уровень поддержки и является фаворитом президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле следующего года. У ее врагов, либерал-глобалистов в Евросоюзе и самой Франции, есть два сценария, считает Пушков.По словам Пушкова, кандидат от социалистов, член Европарламента и ярый русофоб Рафаэль Глюсманн уже вбросил в информационное пространство тему о том, что Ле Пен не бывать в Елисейском дворце после выборов.Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен также постарается задействовать имеющиеся в распоряжении ЕС рычаги, убежден сенатор.Ранее Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и финансовую помощь Киеву и не допустит вступления Украины в Евросоюз.Выборы в Румынии состоялись весной 2025 года. Они проходили на фоне масштабного политического кризиса. Результаты состоявшегося в ноябре первого тура, в котором победил оппозиционер Кэлин Джорджеску, были аннулированы по решению суда из-за якобы "российского вмешательства". Самого Джорджеску обвинили в ряде преступлений и сняли с выборов. В результате президентом стал мэр Бухареста Никушор Дан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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франция, марин ле пен, политика, мнения, в мире, алексей пушков
Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение

Сенатор Пушков допустил недопуск Ле Пен к выборам или отмену ее победы в первом туре

06:52 19.10.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов во Франции
Второй тур президентских выборов во Франции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Враги Марин Ле Пен в среде глобалистов во Франции и Европе будут пытаться не допустить ее к президентским выборам либо аннулировать ее победу в первом туре, как это было в Румынии с Кэлином Джорджеску. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
По словам политика, Ле Пен на данный момент имеет очень высокий уровень поддержки и является фаворитом президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле следующего года. У ее врагов, либерал-глобалистов в Евросоюзе и самой Франции, есть два сценария, считает Пушков.
"Первый – вновь задействовать судебную машину, чтобы все же не допустить ее (Ле Пен – ред.) до выборов. Если же это не удастся, возможен и второй сценарий: аннулировать ее победу в первом туре под предлогом "российского вмешательства" в выборы. Так поступили с Кэлином Джорджеску в Румынии, так же могут поступить и с Марин ле Пен", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, кандидат от социалистов, член Европарламента и ярый русофоб Рафаэль Глюсманн уже вбросил в информационное пространство тему о том, что Ле Пен не бывать в Елисейском дворце после выборов.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен также постарается задействовать имеющиеся в распоряжении ЕС рычаги, убежден сенатор.
Ранее Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и финансовую помощь Киеву и не допустит вступления Украины в Евросоюз.
Выборы в Румынии состоялись весной 2025 года. Они проходили на фоне масштабного политического кризиса. Результаты состоявшегося в ноябре первого тура, в котором победил оппозиционер Кэлин Джорджеску, были аннулированы по решению суда из-за якобы "российского вмешательства". Самого Джорджеску обвинили в ряде преступлений и сняли с выборов. В результате президентом стал мэр Бухареста Никушор Дан.
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ФранцияМарин Ле ПенПолитикаМненияВ миреАлексей Пушков
 
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