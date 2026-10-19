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Германия исчерпала ресурсы для поддержки ПВО Украины - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Германия исчерпала ресурсы для поддержки ПВО Украины
Германия исчерпала ресурсы для поддержки ПВО Украины - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Германия исчерпала ресурсы для поддержки ПВО Украины
Германия исчерпала все свои возможности для дополнительного усиления системы противовоздушной обороны Украины к предстоящей зиме. Об этом заявил глава комитета... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T07:53
2026-10-19T07:53
германия
украина
пво
в мире
поставки западного оружия украине
коллективный запад
западная помощь украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Германия исчерпала все свои возможности для дополнительного усиления системы противовоздушной обороны Украины к предстоящей зиме. Об этом заявил глава комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет, передают украинские СМИ.Отвечая на вопрос журналиста, что еще могут сделать германские вооруженные силы или оборонная промышленность, чтобы подготовить украинскую ПВО к зиме, Лашет ответил:Политик также выступил за деэскалацию конфликта, напомнив о призыве президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.По словам Лашета, обострение отношений с США может навредить Украине.Дональд Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о ЗеленскомЗеленскому пора уходить – Маск"Крыса, загнанная в угол, опасна": политолог о киевском режиме
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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германия, украина, пво, в мире, поставки западного оружия украине, коллективный запад, западная помощь украине, новости
Германия исчерпала ресурсы для поддержки ПВО Украины

Германия исчерпала возможности усиления ПВО на Украине – депутат бундестага

07:53 19.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Германия исчерпала все свои возможности для дополнительного усиления системы противовоздушной обороны Украины к предстоящей зиме. Об этом заявил глава комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет, передают украинские СМИ.
Отвечая на вопрос журналиста, что еще могут сделать германские вооруженные силы или оборонная промышленность, чтобы подготовить украинскую ПВО к зиме, Лашет ответил:
"Мы сделали все возможное. С моей точки зрения, места для маневра нет. Мы поставили все, что было возможно для поддержки Украины".
Политик также выступил за деэскалацию конфликта, напомнив о призыве президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
По словам Лашета, обострение отношений с США может навредить Украине.
Дональд Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.
Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.
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ГерманияУкраинаПВОВ миреПоставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападЗападная помощь УкраинеНовости
 
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