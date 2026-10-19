https://crimea.ria.ru/20261019/gde-v-krymu-kupit-benzin-i-diztoplivo-v-ponedelnik-1160309583.html

Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник

Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник

Реализацию моторного топлива по цене ниже 100 рублей в понедельник, 19 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан" и "Формула". Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T08:27

2026-10-19T08:27

2026-10-19T08:27

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Реализацию моторного топлива по цене ниже 100 рублей в понедельник, 19 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан" и "Формула". Об этом сообщили в пресс-службе минопэнерго Крыма.По данным профильного ведомства, с 8 часов утра бензин марки АИ-95, а также дизтопливо есть в продаже на АЗС "Атан". Также с 9:00 бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ станут отпускать на "Формуле"."С 14:00 часов АИ -92, АИ-95 АЗС "ТЭС" можно купить по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах", - утонили в пресс-службе.С16 часов АИ-92, АИ-95 появится в продаже на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Керчи.С 17:00 топливо АИ-92, АИ-95 будут реализовывать на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, в Сакском районе и на ЮБК, отметили в региональном минтопэнерго.Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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