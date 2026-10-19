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Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник
Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник
Реализацию моторного топлива по цене ниже 100 рублей в понедельник, 19 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан" и "Формула". Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T08:27
2026-10-19T08:27
топливо
топливо в крыму
бензин
дефицит топлива в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Реализацию моторного топлива по цене ниже 100 рублей в понедельник, 19 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан" и "Формула". Об этом сообщили в пресс-службе минопэнерго Крыма.По данным профильного ведомства, с 8 часов утра бензин марки АИ-95, а также дизтопливо есть в продаже на АЗС "Атан". Также с 9:00 бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ станут отпускать на "Формуле"."С 14:00 часов АИ -92, АИ-95 АЗС "ТЭС" можно купить по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах", - утонили в пресс-службе.С16 часов АИ-92, АИ-95 появится в продаже на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Керчи.С 17:00 топливо АИ-92, АИ-95 будут реализовывать на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, в Сакском районе и на ЮБК, отметили в региональном минтопэнерго.Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, новости крыма, крым, минтопэнерго крыма
Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник

В Крыму заправить машину топливом по цене ниже 100 рублей можно с 8 утра

08:27 19.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Реализацию моторного топлива по цене ниже 100 рублей в понедельник, 19 октября, ведут автозаправочные станции сетей "ТЭС", "Атан" и "Формула". Об этом сообщили в пресс-службе минопэнерго Крыма.
По данным профильного ведомства, с 8 часов утра бензин марки АИ-95, а также дизтопливо есть в продаже на АЗС "Атан". Также с 9:00 бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ станут отпускать на "Формуле".
"С 14:00 часов АИ -92, АИ-95 АЗС "ТЭС" можно купить по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах", - утонили в пресс-службе.
С16 часов АИ-92, АИ-95 появится в продаже на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Керчи.
С 17:00 топливо АИ-92, АИ-95 будут реализовывать на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, в Сакском районе и на ЮБК, отметили в региональном минтопэнерго.
Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.
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