https://crimea.ria.ru/20261019/evropu-shokiroval-zapros-zelenskogo-na-70-milliardov-evro--smi-1160334347.html

Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ

Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ

Европу шокировало требование Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 70 миллиардов евро. Об этом пишет La Repubblica,... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T19:03

2026-10-19T19:03

2026-10-19T19:03

владимир зеленский

украина

политика

европейский союз (ес)

поставки западного оружия украине

западная помощь украине

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Европу шокировало требование Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 70 миллиардов евро. Об этом пишет La Repubblica, передает РИА Новости.Как отмечается в публикации, запрос главы киевского режима поставил страны ЕС в "неловкое положение". Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.В пятницу словацкое агентство TASR со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо сообщило, что Владимир Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году, Братислава в такой помощи участвовать не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, политика, европейский союз (ес), поставки западного оружия украине, западная помощь украине, коллективный запад, новости, новости сво