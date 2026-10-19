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Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ
Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ
Европу шокировало требование Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 70 миллиардов евро. Об этом пишет La Repubblica,... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T19:03
2026-10-19T19:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Европу шокировало требование Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 70 миллиардов евро. Об этом пишет La Repubblica, передает РИА Новости.Как отмечается в публикации, запрос главы киевского режима поставил страны ЕС в "неловкое положение". Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.В пятницу словацкое агентство TASR со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо сообщило, что Владимир Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году, Братислава в такой помощи участвовать не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, украина, политика, европейский союз (ес), поставки западного оружия украине, западная помощь украине, коллективный запад, новости, новости сво
Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ

Европа шокирована требованием Зеленского выделить Киеву 70 миллиардов евро - La Repubblica

19:03 19.10.2026
 
© AP Photo Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампов в Белом доме
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Европу шокировало требование Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 70 миллиардов евро. Об этом пишет La Repubblica, передает РИА Новости.
Как отмечается в публикации, запрос главы киевского режима поставил страны ЕС в "неловкое положение". Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.
"Мы не знаем, где их (деньги для Украины – ред.) найти", – сказал высокопоставленный чиновник Европейского совета.
Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.
В пятницу словацкое агентство TASR со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо сообщило, что Владимир Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году, Братислава в такой помощи участвовать не будет.
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