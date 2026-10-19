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В Кореизе две семьи эвакуированы из зоны подтопления
В Кореизе две семьи эвакуированы из зоны подтопления - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Кореизе две семьи эвакуированы из зоны подтопления
В ялтинском поселке Кореиз, который подвергся паводку вследствие обильных осадков и выхода реки Узень-Чешме из берегов, из зоны подтопления эвакуированы две... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Кореиз, который подвергся паводку вследствие обильных осадков и выхода реки Узень-Чешме из берегов, из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.Она отметила, что после завершения первоочередных работ необходимо не только устранить последствия, но и разобраться с причинами.Она добавила, что к ликвидации последствий привлечены более 130 человек и 28 единиц техники.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало более 200 мм осадков.В поселке созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка. Задействована аэромобильная группировка главного управления. На Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов, на Токмаковых разрушена подпорная стена. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов. На данный момент информация о пострадавших не поступалаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложнаяАвария обесточила десяток населенных пунктов в КрымуКрым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии
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В Кореизе две семьи эвакуированы из зоны подтопления
В Кореизе из зоны подтопления эвакуированы две семьи – власти
16:01 19.10.2026 (обновлено: 16:10 19.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Кореиз, который подвергся паводку вследствие обильных осадков и выхода реки Узень-Чешме из берегов, из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.
"Основная работа ведется на улицах Родниковой и Токмаковых, где разрушена подпорная стена: там устанавливаются временные дамбы. Эвакуированы две семьи — одна пожелала остаться у родственников, вторая — в пункте временного размещения в Ялте", - написала градоначальница в своем канале в МАКС.
Она отметила, что после завершения первоочередных работ необходимо не только устранить последствия, но и разобраться с причинами.
"В русле реки находятся жилые постройки. После нормализации погоды проведем обследование, и если подтвердится, что строения препятствуют прохождению воды, будем принимать решение о переселении жителей и восстановлении русла", - подчеркнула Шевченко.
Она добавила, что к ликвидации последствий привлечены более 130 человек и 28 единиц техники.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало более 200 мм осадков.
В поселке созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка. Задействована аэромобильная группировка главного управления. На Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов, на Токмаковых разрушена подпорная стена. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов. На данный момент информация о пострадавших не поступала
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