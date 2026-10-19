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Два города и район на севере Крыма на день остались без света
Два города и район на севере Крыма на день остались без света - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Два города и район на севере Крыма на день остались без света
Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район в понедельник на день остались без электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T08:14
2026-10-19T08:14
2026-10-19T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район в понедельник на день остались без электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.На предприятии добавили, что на всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.В связи с неблагоприятными погодными условиями на предприятии действует режим повышенной готовности.Как сообщалось, на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены несколько поселков под Ялтой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым, армянск, красноперекопский район, красноперекопск, отключение электроэнергии в крыму
Два города и район на севере Крыма на день остались без света
Два города и район на севере Крыма на день остались без света из-за ремонта на магистрали
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район в понедельник на день остались без электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"19 октября 2026 года, ориентировочно с 08:00 до 20:00, будет отключена подача электроэнергии в городском округе Армянск, городе Красноперекопске и Красноперекопском районе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.
На предприятии добавили, что на всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на предприятии действует режим повышенной готовности.
Как сообщалось, на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены несколько поселков под Ялтой.
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