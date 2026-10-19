https://crimea.ria.ru/20261019/dva-goroda-i-rayon-na-severe-kryma-na-den-ostalis-bez-sveta-1160309395.html

Два города и район на севере Крыма на день остались без света

Два города и район на севере Крыма на день остались без света - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Два города и район на севере Крыма на день остались без света

Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район в понедельник на день остались без электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T08:14

2026-10-19T08:14

2026-10-19T08:14

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

крым

армянск

красноперекопский район

красноперекопск

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район в понедельник на день остались без электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.На предприятии добавили, что на всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.В связи с неблагоприятными погодными условиями на предприятии действует режим повышенной готовности.Как сообщалось, на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены несколько поселков под Ялтой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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армянск

красноперекопский район

красноперекопск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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