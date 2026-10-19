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Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка

Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка

В Крыму в сентябре больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, при этом подешевели сахар и санаторно-оздоровительные услуги. Об этом сообщает Банк... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T21:33

2026-10-19T21:33

2026-10-19T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в сентябре больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, при этом подешевели сахар и санаторно-оздоровительные услуги. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата.Что с ценами на продуктыТакже в Крыму в сентябре подорожали рыбопродукты из-за снижения объемов вылова. А вот сахар в регионе в прошлом месяце подешевел - его запасы в стране сезонно увеличились благодаря началу переработки нового урожая сахарной свеклы, отметили в Центробанке.О ценах на топливоВ ЦБ отметили снижение цен на топливо в Крыму в сентябре благодаря наращиванию объемов поставок. При этом накопленным итогом за год топливо значительно подорожало, подчеркнули в Банке России.Также в Крыму дешевеют инструменты и оборудование, а вот теле– и радиотовары продолжают дорожать. В сентябре продолжили дешеветь в Крыму санаторно-оздоровительные услуги, одновременно стали дороже образовательные услуги, что связано с традиционным пересмотром стоимости обучения в начале учебного года. В целом за год услуги в сфере образования в регионе подорожали на 16,53%.Ранее сообщалось, что запасы продуктов в торговых сетях Севастополя созданы на два месяца, цены на социально значимые товары не повышаются. До этого севастопольские торговые сети снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Стоимость социальных сортов хлеба остается фиксированной и не меняется пятый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачкаМировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 годаЕвропе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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