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Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка
Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка
В Крыму в сентябре больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, при этом подешевели сахар и санаторно-оздоровительные услуги. Об этом сообщает Банк... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T21:33
2026-10-19T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в сентябре больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, при этом подешевели сахар и санаторно-оздоровительные услуги. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата.Что с ценами на продуктыТакже в Крыму в сентябре подорожали рыбопродукты из-за снижения объемов вылова. А вот сахар в регионе в прошлом месяце подешевел - его запасы в стране сезонно увеличились благодаря началу переработки нового урожая сахарной свеклы, отметили в Центробанке.О ценах на топливоВ ЦБ отметили снижение цен на топливо в Крыму в сентябре благодаря наращиванию объемов поставок. При этом накопленным итогом за год топливо значительно подорожало, подчеркнули в Банке России.Также в Крыму дешевеют инструменты и оборудование, а вот теле– и радиотовары продолжают дорожать. В сентябре продолжили дешеветь в Крыму санаторно-оздоровительные услуги, одновременно стали дороже образовательные услуги, что связано с традиционным пересмотром стоимости обучения в начале учебного года. В целом за год услуги в сфере образования в регионе подорожали на 16,53%.Ранее сообщалось, что запасы продуктов в торговых сетях Севастополя созданы на два месяца, цены на социально значимые товары не повышаются. До этого севастопольские торговые сети снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Стоимость социальных сортов хлеба остается фиксированной и не меняется пятый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачкаМировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 годаЕвропе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары
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крым, новости крыма, центробанк рф, цены в крыму, общество, продукты
Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка

В сентябре в Крыму подорожали образовательные услуги и подешевели инструменты

21:33 19.10.2026
 
© РИА Новости КрымВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в сентябре больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, при этом подешевели сахар и санаторно-оздоровительные услуги. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата.
Что с ценами на продукты
"Сильнее всего выросли цены на яйца. Это связано с сокращением их предложения из-за уменьшения объемов местного производства. Также увеличились транспортные расходы на доставку этой продукции из других регионов-поставщиков. В целом за год яйца существенно подорожали", – говорится в сообщении.
Также в Крыму в сентябре подорожали рыбопродукты из-за снижения объемов вылова. А вот сахар в регионе в прошлом месяце подешевел - его запасы в стране сезонно увеличились благодаря началу переработки нового урожая сахарной свеклы, отметили в Центробанке.
О ценах на топливо
В ЦБ отметили снижение цен на топливо в Крыму в сентябре благодаря наращиванию объемов поставок. При этом накопленным итогом за год топливо значительно подорожало, подчеркнули в Банке России.
Также в Крыму дешевеют инструменты и оборудование, а вот теле– и радиотовары продолжают дорожать. В сентябре продолжили дешеветь в Крыму санаторно-оздоровительные услуги, одновременно стали дороже образовательные услуги, что связано с традиционным пересмотром стоимости обучения в начале учебного года. В целом за год услуги в сфере образования в регионе подорожали на 16,53%.
"В сентябре цены в Крыму снизились, в то время как в целом по России увеличились... Годовая инфляция в Крыму замедлилась, но осталась выше общероссийской. За 12 месяцев в регионе продукты питания и непродовольственные товары подорожали больше, чем по стране в целом, услуги – меньше", – отметили в Центробанке.
Ранее сообщалось, что запасы продуктов в торговых сетях Севастополя созданы на два месяца, цены на социально значимые товары не повышаются. До этого севастопольские торговые сети снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Стоимость социальных сортов хлеба остается фиксированной и не меняется пятый год.
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