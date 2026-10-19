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ЧП в Румынии: семиклассник с ножом напал на учителя и школьника - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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ЧП в Румынии: семиклассник с ножом напал на учителя и школьника
ЧП в Румынии: семиклассник с ножом напал на учителя и школьника - РИА Новости Крым, 19.10.2026
ЧП в Румынии: семиклассник с ножом напал на учителя и школьника
В Румынии подросток с ножом напал на учителя и школьника, пострадавших доставили в больницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции уезда... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T12:18
2026-10-19T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Румынии подросток с ножом напал на учителя и школьника, пострадавших доставили в больницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции уезда Бистрица-Нэсэуд.При нападении пострадали 28-летняя преподавательница и 12-летний школьник, их госпитализировали с резаными ранами. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное. У нескольких учеников произошли приступы паники, им была оказана медицинская помощьТам уточнили, что причины нападения неизвестны, ведется расследование.Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка напала с ножом на трех молодых людей у школы в Польше. Нападавшую арестовали. Она оказалась бывшей ученицей этой школы, а пострадавшие пришли подавать документы. Мотивы девушки пока неизвестны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше украинец с ножом напал на монастырь: один убит и четверо раненыНеизвестный с винтовкой напал на среднюю школу в Турции – один ученик погибВ Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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румыния, новости, школа, происшествия, в мире
ЧП в Румынии: семиклассник с ножом напал на учителя и школьника

В Румынии подросток с ножом напал на учителя и школьника

12:18 19.10.2026
 
© AP Photo Vadim GhirdaПолиция в Румынии
Полиция в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© AP Photo Vadim Ghirda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Румынии подросток с ножом напал на учителя и школьника, пострадавших доставили в больницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции уезда Бистрица-Нэсэуд.
"В полицию поступило сообщение о том, что ученик седьмого класса напал с ножом на учителя и другого ученика", – говорится в сообщении.
При нападении пострадали 28-летняя преподавательница и 12-летний школьник, их госпитализировали с резаными ранами. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное. У нескольких учеников произошли приступы паники, им была оказана медицинская помощь
"Напавший ученик был обезврежен", – добавили в полиции.
Там уточнили, что причины нападения неизвестны, ведется расследование.
Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка напала с ножом на трех молодых людей у школы в Польше. Нападавшую арестовали. Она оказалась бывшей ученицей этой школы, а пострадавшие пришли подавать документы. Мотивы девушки пока неизвестны.
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РумынияНовостиШколаПроисшествияВ мире
 
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Заголовок открываемого материала
12:18ЧП в Румынии: семиклассник с ножом напал на учителя и школьника
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