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Часть Керчи останется без газа 20 октября
Часть Керчи останется без газа 20 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Часть Керчи останется без газа 20 октября
Во вторник, 20 октября, часть Керчи останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T20:02
2026-10-19T20:02
2026-10-19T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, часть Керчи останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети".Уточняется, что подачу приостановят 20 октября с 8 утра в связи с реконструкцией газопровода для жителей улиц Лейтенанта Бувина, Гайдара, Мирошника, Горького, Б.Тасуя, Петра Королева, а также переулков Лермонтова, Малый и Глиняный.Ранее сообщалось, что в Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей.Также Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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