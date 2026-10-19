https://crimea.ria.ru/20261019/chast-kerchi-ostanetsya-bez-gaza-20-oktyabrya-1160269310.html

Часть Керчи останется без газа 20 октября

Часть Керчи останется без газа 20 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Часть Керчи останется без газа 20 октября

Во вторник, 20 октября, часть Керчи останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T20:02

2026-10-19T20:02

2026-10-19T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, часть Керчи останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети".Уточняется, что подачу приостановят 20 октября с 8 утра в связи с реконструкцией газопровода для жителей улиц Лейтенанта Бувина, Гайдара, Мирошника, Горького, Б.Тасуя, Петра Королева, а также переулков Лермонтова, Малый и Глиняный.Ранее сообщалось, что в Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей.Также Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261017/krymchan-perestanut-besplatno-obespechivat-szhizhennym-gazom-1160288576.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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