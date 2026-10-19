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Часть Большой Ялты обесточена
Часть Большой Ялты обесточена - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Часть Большой Ялты обесточена
На ЮБК из-за аварии на сетях обесточены поселки под Ялтой. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T07:58
2026-10-19T07:58
2026-10-19T07:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На ЮБК из-за аварии на сетях обесточены поселки под Ялтой. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.Часом ранее были частично обесточены ялтинский поселки Кореиз и Кацивели.Сотрудники госпредприятия "Крымэнерго" уже проводят аварийно-восстановительные работы, отметили в ЕДДС.В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей. В понедельник также сообщалось, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма - главное на утро 19 октябряСильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельникНа Ялту обрушился шторм
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Часть Большой Ялты обесточена
Несколько поселков Большой Ялты частично обесточены