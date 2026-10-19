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Часть Большой Ялты обесточена - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Часть Большой Ялты обесточена
Часть Большой Ялты обесточена - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Часть Большой Ялты обесточена
На ЮБК из-за аварии на сетях обесточены поселки под Ялтой. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T07:58
2026-10-19T07:58
ялта
большая ялта
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На ЮБК из-за аварии на сетях обесточены поселки под Ялтой. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.Часом ранее были частично обесточены ялтинский поселки Кореиз и Кацивели.Сотрудники госпредприятия "Крымэнерго" уже проводят аварийно-восстановительные работы, отметили в ЕДДС.В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей. В понедельник также сообщалось, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма - главное на утро 19 октябряСильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельникНа Ялту обрушился шторм
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ялта, большая ялта, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, электроэнергия
Часть Большой Ялты обесточена

Несколько поселков Большой Ялты частично обесточены

07:58 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько  / Перейти в фотобанк Вид на ЮБК с плато Ай-Петри в Крыму
 Вид на ЮБК с плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На ЮБК из-за аварии на сетях обесточены поселки под Ялтой. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Аварийное отключение по линии Крымэнерго. г. Ялта: частично пгт Ливадия, пгт Виноградное", - говорится в сообщении.

Часом ранее были частично обесточены ялтинский поселки Кореиз и Кацивели.
Сотрудники госпредприятия "Крымэнерго" уже проводят аварийно-восстановительные работы, отметили в ЕДДС.
В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей. В понедельник также сообщалось, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды.
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