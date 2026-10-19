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Билетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станциях
Билетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станциях - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Билетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станциях
На трех железнодорожных станциях в Крыму возобновили работу билетные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T14:58
2026-10-19T14:58
2026-10-19T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На трех железнодорожных станциях в Крыму возобновили работу билетные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Кроме того, с 17 октября возобновила работу касса на ж/д станции Урожайная.Как указано на официальном сайте ЮППК, касса в селе Красный Партизан Красногвардейского района работает ежедневно, кроме среды и субботы, в периоды с 05:40 до 06:55, с 10:00 до 14:20, с 14:50 до 15:05, с 17:30 до 18:10.Купить билеты в ж/д кассе в Армянске можно с 06:40 до 09:30, с 12:00 до 16:00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.На станции Урожайная в пгт Красногвардейское кассовое окно №1 теперь работает с 05:30 до 12:30, с 13:30 до 16:50 без выходных.Ранее сообщалось, что с мая по сентябрь 2026 года поезда "Таврия" в Крым и обратно перевезли более 1 745 300 пассажиров. Кроме того, летом 2026 года "Таврии" впервые на регулярной основе начали курсировать не только в Крым, но и в другие регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октябряБилеты на поезда в Крым можно купить за 90 сутокРасписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября
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Билетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станциях
На трех железнодорожных станциях в Крыму возобновили работу билетные кассы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На трех железнодорожных станциях в Крыму возобновили работу билетные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"С 19 октября открываются билетные кассы на станциях Краснопартизанская и Армянск", – говорится в сообщении.
Кроме того, с 17 октября возобновила работу касса на ж/д станции Урожайная.
Как указано на официальном сайте ЮППК, касса в селе Красный Партизан Красногвардейского района работает ежедневно, кроме среды и субботы, в периоды с 05:40 до 06:55, с 10:00 до 14:20, с 14:50 до 15:05, с 17:30 до 18:10.
Купить билеты в ж/д кассе в Армянске можно с 06:40 до 09:30, с 12:00 до 16:00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.
На станции Урожайная в пгт Красногвардейское кассовое окно №1 теперь работает с 05:30 до 12:30, с 13:30 до 16:50 без выходных.
Ранее сообщалось, что с мая по сентябрь 2026 года поезда "Таврия" в Крым и обратно перевезли более 1 745 300 пассажиров.
Кроме того, летом 2026 года "Таврии" впервые на регулярной основе начали курсировать не только в Крым, но и в другие регионы России.
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