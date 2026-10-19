https://crimea.ria.ru/20261019/biletnye-kassy-v-krymu-otkrylis-na-trekh-zheleznodorozhnykh-stantsiyakh-1160324844.html

Билетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станциях

Билетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станциях - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Билетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станциях

На трех железнодорожных станциях в Крыму возобновили работу билетные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T14:58

2026-10-19T14:58

2026-10-19T14:58

билеты

расписание поездов в крыму

крым

новости крыма

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

железные дороги крыма

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

пригородные поезда

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111587/55/1115875544_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_b9a69b08d28a1d5bbb39e54f39d0d441.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На трех железнодорожных станциях в Крыму возобновили работу билетные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Кроме того, с 17 октября возобновила работу касса на ж/д станции Урожайная.Как указано на официальном сайте ЮППК, касса в селе Красный Партизан Красногвардейского района работает ежедневно, кроме среды и субботы, в периоды с 05:40 до 06:55, с 10:00 до 14:20, с 14:50 до 15:05, с 17:30 до 18:10.Купить билеты в ж/д кассе в Армянске можно с 06:40 до 09:30, с 12:00 до 16:00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.На станции Урожайная в пгт Красногвардейское кассовое окно №1 теперь работает с 05:30 до 12:30, с 13:30 до 16:50 без выходных.Ранее сообщалось, что с мая по сентябрь 2026 года поезда "Таврия" в Крым и обратно перевезли более 1 745 300 пассажиров. Кроме того, летом 2026 года "Таврии" впервые на регулярной основе начали курсировать не только в Крым, но и в другие регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октябряБилеты на поезда в Крым можно купить за 90 сутокРасписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билеты, расписание поездов в крыму, крым, новости крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда