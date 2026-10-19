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Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии
Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии
Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из Латвии, включая рыбные консервы и различные виды промышленных изделий в ответ на недружественную политику Риги. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T20:41
2026-10-19T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из Латвии, включая рыбные консервы и различные виды промышленных изделий в ответ на недружественную политику Риги. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий, уточнили в кабмине.В начале октября глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил, что 20 беженцев в сопровождении неизвестных вооруженных людей, которые угрожали латвийским пограничникам, пытались пересечь границу со стороны Белоруссии. По его словам, через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры наблюдения.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инцидент с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Белоруссии был инсценирован латвийской стороной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белоруссия, латвия, новости, торговля, внешняя торговля, экономика, в мире, политика, внешняя политика
Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии

Белоруссия запретила ввоз из Латвии рыбных консервов и различных промышленных изделий

20:41 19.10.2026
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости в Минске
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из Латвии, включая рыбные консервы и различные виды промышленных изделий в ответ на недружественную политику Риги. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
"Правительством Беларуси введен запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии. Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью", - говорится в сообщении.
Мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий, уточнили в кабмине.
В начале октября глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил, что 20 беженцев в сопровождении неизвестных вооруженных людей, которые угрожали латвийским пограничникам, пытались пересечь границу со стороны Белоруссии. По его словам, через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры наблюдения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инцидент с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Белоруссии был инсценирован латвийской стороной.
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