https://crimea.ria.ru/20261019/belorussiya-zapretila-import-rybnykh-konservov-i-promizdeliy-iz-latvii-1160336369.html

Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии

Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии

Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из Латвии, включая рыбные консервы и различные виды промышленных изделий в ответ на недружественную политику Риги. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T20:41

2026-10-19T20:41

2026-10-19T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из Латвии, включая рыбные консервы и различные виды промышленных изделий в ответ на недружественную политику Риги. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий, уточнили в кабмине.В начале октября глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил, что 20 беженцев в сопровождении неизвестных вооруженных людей, которые угрожали латвийским пограничникам, пытались пересечь границу со стороны Белоруссии. По его словам, через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры наблюдения.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инцидент с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Белоруссии был инсценирован латвийской стороной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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