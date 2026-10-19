https://crimea.ria.ru/20261019/bandu-pokhititeley-vyplat-u-uchastnikov-svo-raskryli-v-rossii-1160309056.html

Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в России

Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в России - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в России

Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России при участии ФСБ и СК пресекли крупную схему хищения выплат у участников СВО, сообщила... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T08:06

2026-10-19T08:06

2026-10-19T08:06

мошенничество

ирина волк

россия

новости

участники сво

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России при участии ФСБ и СК пресекли крупную схему хищения выплат у участников СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Мои коллеги в ходе крупномасштабной операции пресекли схему хищения выплат у участников СВО. Средний ущерб по каждому эпизоду – 900 тысяч рублей, 13 задержанных в четырех регионах страны и сразу несколько уголовных дел", - написала Волк в своем канале на платформе МАКС.В ходе масштабной операции задержаны активные участников организованной группы в Московской и Ростовской областях, Республике Калмыкия и Донецкой Народной Республике.Как рассказала Волк, злоумышленники находили граждан, которые хотели заключить контракт для прохождения военной службы, в соцсетях и мессенджерах. Для того, чтобы войти в доверие, они представлялись волонтерами либо региональными кураторами от Минобороны России.Возбуждены уголовные дела. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются, добавила официальный представитель МВД России.В Крыму с начала октября выявлено четыре факта кражи крупных сумм с банковских счетов семей участников СВО. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельностьМошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатамиКакие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, ирина волк, россия, новости, участники сво, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)