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Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в России
Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в России - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в России
Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России при участии ФСБ и СК пресекли крупную схему хищения выплат у участников СВО, сообщила... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T08:06
2026-10-19T08:06
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мошенничество
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России при участии ФСБ и СК пресекли крупную схему хищения выплат у участников СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Мои коллеги в ходе крупномасштабной операции пресекли схему хищения выплат у участников СВО. Средний ущерб по каждому эпизоду – 900 тысяч рублей, 13 задержанных в четырех регионах страны и сразу несколько уголовных дел", - написала Волк в своем канале на платформе МАКС.В ходе масштабной операции задержаны активные участников организованной группы в Московской и Ростовской областях, Республике Калмыкия и Донецкой Народной Республике.Как рассказала Волк, злоумышленники находили граждан, которые хотели заключить контракт для прохождения военной службы, в соцсетях и мессенджерах. Для того, чтобы войти в доверие, они представлялись волонтерами либо региональными кураторами от Минобороны России.Возбуждены уголовные дела. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются, добавила официальный представитель МВД России.В Крыму с начала октября выявлено четыре факта кражи крупных сумм с банковских счетов семей участников СВО. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельностьМошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатамиКакие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму
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мошенничество, ирина волк, россия, новости, участники сво, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в России
В четырех регионах РФ задержаны злоумышленники из банды похитителей выплат у бойцов СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России при участии ФСБ и СК пресекли крупную схему хищения выплат у участников СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги в ходе крупномасштабной операции пресекли схему хищения выплат у участников СВО. Средний ущерб по каждому эпизоду – 900 тысяч рублей, 13 задержанных в четырех регионах страны и сразу несколько уголовных дел", - написала Волк в своем канале на платформе МАКС.
В ходе масштабной операции задержаны активные участников организованной группы в Московской и Ростовской областях, Республике Калмыкия и Донецкой Народной Республике.
Как рассказала Волк, злоумышленники находили граждан, которые хотели заключить контракт для прохождения военной службы, в соцсетях и мессенджерах. Для того, чтобы войти в доверие, они представлялись волонтерами либо региональными кураторами от Минобороны России.
Под предлогом помощи в подготовке документов сообщники оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах госвласти. На их основании подозреваемые заключали от имени доверителей фиктивные браки и совершали различные сделки без их ведома. Кроме того, они получали доступ к банковским картам, на которые поступали единовременные выплаты и денежное довольствие, после чего похищали эти деньги и распределяли между собой.
Возбуждены уголовные дела. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются, добавила официальный представитель МВД России.
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