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Авария обесточила десяток населенных пунктов в Крыму
Авария обесточила десяток населенных пунктов в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Авария обесточила десяток населенных пунктов в Крыму
Еще более дести населенных пунктов в разных районах Крыма днем остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T14:30
2026-10-19T14:30
2026-10-19T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Еще более дести населенных пунктов в разных районах Крыма днем остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным предприятия, в Бахчисарайском районе обесточены семь населенных пунктов. В частности без света Куйбышево, Залесное, Зеленое, Красный Мак, Танковое, Холмовка, Ходжа-Сала.В Красногвардейском районе обесточены Известковое, Красная Поляна, Кремневка.В Сакском районе без электричества Вересаево и Орехово. Также частично без света потребители в городе Саки.Ориентировочное время восстановления энергоснабжения составит три часа, предупредили на предприятии.В понедельник, 19 октября, 36 улиц, переулков и бульваров Севастополя также остались без света из-за неотложных работ на сетях, сообщалось ранее. Кроме того, без света 19 октября – Армянск и Красноперекопск. На ЮБК из-за аварии на сетях частично обесточены Ливадия, Ялта, Ореанда, Горное, Виноградное, Кореиз и Кацивели.В связи с неблагоприятными погодными условиями на предприятии действует режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красногвардейский район частично обесточат 20 октябряЧасть Большой Ялты обесточенаВ Крыму возможны аварии на электросетях из-за непогоды
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Авария обесточила десяток населенных пунктов в Крыму
Еще более 10 населенных пунктов в разных районах Крыма остались без света из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Еще более дести населенных пунктов в разных районах Крыма днем остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
По данным предприятия, в Бахчисарайском районе обесточены семь населенных пунктов. В частности без света Куйбышево, Залесное, Зеленое, Красный Мак, Танковое, Холмовка, Ходжа-Сала.
В Красногвардейском районе обесточены Известковое, Красная Поляна, Кремневка.
В Сакском районе без электричества Вересаево и Орехово. Также частично без света потребители в городе Саки.
Ориентировочное время восстановления энергоснабжения составит три часа, предупредили на предприятии.
В понедельник, 19 октября, 36 улиц, переулков и бульваров Севастополя
также остались без света из-за неотложных работ на сетях, сообщалось ранее. Кроме того, без света 19 октября – Армянск и Красноперекопск.
На ЮБК из-за аварии на сетях частично обесточены
Ливадия, Ялта, Ореанда, Горное, Виноградное, Кореиз и Кацивели.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на предприятии действует режим повышенной готовности.
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