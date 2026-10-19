https://crimea.ria.ru/20261019/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-omelnik-v-zaporozhskoy-oblasti-1160315832.html

Армия России освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области

Армия России освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Армия России освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T11:56

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2026-10-19T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.17 октября армия России взяла под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, а также Малокатериновку в Запорожской и Великомихайловкое в Днепропетровской областях. 16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской областиРоссийские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской областиВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области

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запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, запорожская область, украина, вооруженные силы россии, министерство обороны рф