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Армия России освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Армия России освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области
Армия России освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Армия России освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T11:56
2026-10-19T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.17 октября армия России взяла под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, а также Малокатериновку в Запорожской и Великомихайловкое в Днепропетровской областях. 16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской областиРоссийские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской областиВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области
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россия, новости сво, запорожская область, украина, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области

Группировка "Восток" освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области

11:56 19.10.2026 (обновлено: 11:59 19.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Омельник Запорожской области", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
17 октября армия России взяла под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, а также Малокатериновку в Запорожской и Великомихайловкое в Днепропетровской областях. 16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.
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