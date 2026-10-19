https://crimea.ria.ru/20261019/86-epizodov-v-krymu-raskryta-prestupnaya-skhema-moshennikov-iz-moskvy-1160324582.html

86 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы

86 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы - РИА Новости Крым, 19.10.2026

86 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы

Полиция Крыма завершила расследование уголовного дела в отношении двух 20-летних москвичей, которые обманули граждан из разных регионов страны на более чем два... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T14:47

2026-10-19T14:47

2026-10-19T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Полиция Крыма завершила расследование уголовного дела в отношении двух 20-летних москвичей, которые обманули граждан из разных регионов страны на более чем два миллиона рублей, сообщили в региональном МВД.Отмечается, что уголовное дело включало 86 эпизодов. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 2 миллиона 249 тысяч рублей. "Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление 75-летнего местного жителя, поступившее в дежурную часть Управления МВД в 2023 году", - рассказали в МВД.Мужчина сообщил о переводе 15 тысяч рублей неизвестному, представившемуся продавцом морепродуктов от имени рыбного хозяйства. После осуществления перевода связь с указанным была утрачена. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – ими оказались двое 20-летних жителей Москвы.По данным следствия, москвичи обналичивали деньги. Один из фигурантов вступил в противоправную схему, согласившись на предложение о "подработке": ему передавались банковские карты, с которых он снимал наличные и передавал неизвестному. В день он получал от 3 до 7 тысяч рублей. Затем, к преступной схеме он привлек еще одного знакомого.В период с октября по начало декабря 2023 года оба фигуранта систематически участвовали в обналичивании. Источником денег являлись переводы обманутых граждан.В отношении жителей столицы были возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.Ранее сообщалось, что в Крыму участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от действий аферистов превысил 40 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиянАферисты придумали новые схемы обмана на фоне атак на "Яндекс"Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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