https://crimea.ria.ru/20261019/86-epizodov-v-krymu-raskryta-prestupnaya-skhema-moshennikov-iz-moskvy-1160324582.html
86 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы
86 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы - РИА Новости Крым, 19.10.2026
86 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы
Полиция Крыма завершила расследование уголовного дела в отношении двух 20-летних москвичей, которые обманули граждан из разных регионов страны на более чем два... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T14:47
2026-10-19T14:47
2026-10-19T14:47
мошенничество
новости крыма
мвд по республике крым
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Полиция Крыма завершила расследование уголовного дела в отношении двух 20-летних москвичей, которые обманули граждан из разных регионов страны на более чем два миллиона рублей, сообщили в региональном МВД.Отмечается, что уголовное дело включало 86 эпизодов. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 2 миллиона 249 тысяч рублей. "Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление 75-летнего местного жителя, поступившее в дежурную часть Управления МВД в 2023 году", - рассказали в МВД.Мужчина сообщил о переводе 15 тысяч рублей неизвестному, представившемуся продавцом морепродуктов от имени рыбного хозяйства. После осуществления перевода связь с указанным была утрачена. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – ими оказались двое 20-летних жителей Москвы.По данным следствия, москвичи обналичивали деньги. Один из фигурантов вступил в противоправную схему, согласившись на предложение о "подработке": ему передавались банковские карты, с которых он снимал наличные и передавал неизвестному. В день он получал от 3 до 7 тысяч рублей. Затем, к преступной схеме он привлек еще одного знакомого.В период с октября по начало декабря 2023 года оба фигуранта систематически участвовали в обналичивании. Источником денег являлись переводы обманутых граждан.В отношении жителей столицы были возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.Ранее сообщалось, что в Крыму участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от действий аферистов превысил 40 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиянАферисты придумали новые схемы обмана на фоне атак на "Яндекс"Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_fbe9a672724b42fb3353b4609411571d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, новости крыма, мвд по республике крым, крым
86 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы
В Крыму завершено расследование мошенничества с ущербом более 2,2 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Полиция Крыма завершила расследование уголовного дела в отношении двух 20-летних москвичей, которые обманули граждан из разных регионов страны на более чем два миллиона рублей, сообщили в региональном МВД.
Отмечается, что уголовное дело включало 86 эпизодов. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 2 миллиона 249 тысяч рублей.
"Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление 75-летнего местного жителя, поступившее в дежурную часть Управления МВД в 2023 году", - рассказали в МВД.
Мужчина сообщил о переводе 15 тысяч рублей неизвестному, представившемуся продавцом морепродуктов от имени рыбного хозяйства. После осуществления перевода связь с указанным была утрачена. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – ими оказались двое 20-летних жителей Москвы.
В ходе расследования установлено, что круг потерпевших не ограничивается одним заявителем: жертвами противоправной деятельности стали граждане из различных субъектов Российской Федерации.
По данным следствия, москвичи обналичивали деньги. Один из фигурантов вступил в противоправную схему, согласившись на предложение о "подработке": ему передавались банковские карты, с которых он снимал наличные и передавал неизвестному. В день он получал от 3 до 7 тысяч рублей. Затем, к преступной схеме он привлек еще одного знакомого.
В период с октября по начало декабря 2023 года оба фигуранта систематически участвовали в обналичивании. Источником денег являлись переводы обманутых граждан.
В отношении жителей столицы были возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Крыму участились случаи
дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от действий аферистов превысил 40 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: