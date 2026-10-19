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13 дронов сбиты над регионами России за день
13 дронов сбиты над регионами России за день - РИА Новости Крым, 19.10.2026
13 дронов сбиты над регионами России за день
Силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T20:51
2026-10-19T20:51
2026-10-19T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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13 дронов сбиты над регионами России за день
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России – Минобороны