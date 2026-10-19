https://crimea.ria.ru/20261019/13-dronov-sbity-nad-regionami-rossii-za-den-1160336519.html

13 дронов сбиты над регионами России за день

13 дронов сбиты над регионами России за день - РИА Новости Крым, 19.10.2026

13 дронов сбиты над регионами России за день

Силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T20:51

2026-10-19T20:51

2026-10-19T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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