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13 дронов сбиты над регионами России за день - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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13 дронов сбиты над регионами России за день
13 дронов сбиты над регионами России за день - РИА Новости Крым, 19.10.2026
13 дронов сбиты над регионами России за день
Силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T20:51
2026-10-19T20:51
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
13 дронов сбиты над регионами России за день

ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России – Минобороны

20:51 19.10.2026
 
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© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение дня с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и Пермского края", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма.
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