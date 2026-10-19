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12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы

12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы - РИА Новости Крым, 19.10.2026

12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы

На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение, к этому часу зарегистрировано 12 происшествий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T10:02

2026-10-19T10:02

2026-10-19T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение, к этому часу зарегистрировано 12 происшествий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В понедельник утром поступило сообщение о том, что из-за интенсивного потока с гор на улице Родниковая в Кореизе оказался подтоплен подвал частного домовладения. Эвакуация жильцов не требуется, угрозы жизни нет. На месте находится оперативная группа местного пожарно-спасательного отряда. "Совместно с администрацией Ялты принимаются меры по установке мешков с песком для отведения русла. Также на место происшествия направлена аэромобильная группировка Главного управления", - говорится в сообщении.По уточненным данным, за весь период штормового предупреждения максимальное количество осадков было зарегистрировано на территориях: горы Ай-Петри – 245 мм; Ялты – 89 мм; Евпатории – 30 мм; Ангарского перевала – 26 мм; Черноморского района – 17 мм; Симферополя и Симферопольского р-на – 12 мм. Максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории Феодосии, Алушты – 24 м/с; горы Кара-Даг – 23 м/с; Ялты – 21 м/с; Ленинского р-на, горы Ай-Петри – 20 м/с; Кировского р-на – 19 м/с; Керчи – 18 м/с; Симферополя – 16 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путейВ Ялте из-за непогоды школьники могут остаться дома - властиВ Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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