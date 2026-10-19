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12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы - РИА Новости Крым, 19.10.2026
12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение, к этому часу зарегистрировано 12 происшествий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение, к этому часу зарегистрировано 12 происшествий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В понедельник утром поступило сообщение о том, что из-за интенсивного потока с гор на улице Родниковая в Кореизе оказался подтоплен подвал частного домовладения. Эвакуация жильцов не требуется, угрозы жизни нет. На месте находится оперативная группа местного пожарно-спасательного отряда. "Совместно с администрацией Ялты принимаются меры по установке мешков с песком для отведения русла. Также на место происшествия направлена аэромобильная группировка Главного управления", - говорится в сообщении.По уточненным данным, за весь период штормового предупреждения максимальное количество осадков было зарегистрировано на территориях: горы Ай-Петри – 245 мм; Ялты – 89 мм; Евпатории – 30 мм; Ангарского перевала – 26 мм; Черноморского района – 17 мм; Симферополя и Симферопольского р-на – 12 мм. Максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории Феодосии, Алушты – 24 м/с; горы Кара-Даг – 23 м/с; Ялты – 21 м/с; Ленинского р-на, горы Ай-Петри – 20 м/с; Кировского р-на – 19 м/с; Керчи – 18 м/с; Симферополя – 16 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путейВ Ялте из-за непогоды школьники могут остаться дома - властиВ Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
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12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
В пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы - зарегистрировано 12 происшествий
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение, к этому часу зарегистрировано 12 происшествий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"В результате опасных метеоявлений зафиксированы 12 происшествий в пяти муниципальных образованиях - Алушта, Судак, Феодосия, Ялта и Бахчисарайский район. Все инциденты связаны с падением столбов освещения и деревьев, а также ограничением электроснабжения. На все происшествия оперативно отреагировали экстренные службы, ведутся аварийно-восстановительные работы", - сообщили в МЧС.
В понедельник утром поступило сообщение о том, что из-за интенсивного потока с гор на улице Родниковая в Кореизе оказался подтоплен подвал частного домовладения. Эвакуация жильцов не требуется, угрозы жизни нет. На месте находится оперативная группа местного пожарно-спасательного отряда.
"Совместно с администрацией Ялты принимаются меры по установке мешков с песком для отведения русла. Также на место происшествия направлена аэромобильная группировка Главного управления", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, за весь период штормового предупреждения максимальное количество осадков было зарегистрировано на территориях: горы Ай-Петри – 245 мм; Ялты – 89 мм; Евпатории – 30 мм; Ангарского перевала – 26 мм; Черноморского района – 17 мм; Симферополя и Симферопольского р-на – 12 мм. Максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории Феодосии, Алушты – 24 м/с; горы Кара-Даг – 23 м/с; Ялты – 21 м/с; Ленинского р-на, горы Ай-Петри – 20 м/с; Кировского р-на – 19 м/с; Керчи – 18 м/с; Симферополя – 16 м/с.
"Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС осуществляют постоянный мониторинг ситуации. С этой целью на базе главка продолжает работу оперативный штаб", - добавили в ведомстве.
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