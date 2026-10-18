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ВСУ запустили на регионы России более 1000 беспилотников
ВСУ запустили на регионы России более 1000 беспилотников - РИА Новости Крым, 18.10.2026
ВСУ запустили на регионы России более 1000 беспилотников
Средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили над регионами России, в том числе Крымом, 1015 вражеских беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T09:09
2026-10-18T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили над регионами России, в том числе Крымом, 1015 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что беспилотники ВСУ ночью атаковали жилые микрорайоны и нефтяной терминал. Также был атакован центр обработки данных VK. С ночи над регионом сбили 126 БПЛА.В Ленинградской области пострадали трое детей и женщина, обломки повредили многоэтажки и частные дома, а также линии электропередачи и автомобили. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости
ВСУ запустили на регионы России более 1000 беспилотников
ПВО ночью сбила над регионами России 1015 украинских беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили над регионами России, в том числе Крымом, 1015 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 17 октября до 8.00 18 октября, дежурными силами ПВО уничтожены 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что беспилотники ВСУ ночью атаковали
жилые микрорайоны и нефтяной терминал. Также был атакован центр обработки данных VK. С ночи над регионом сбили 126 БПЛА.
В Ленинградской области пострадали
трое детей и женщина, обломки повредили многоэтажки и частные дома, а также линии электропередачи и автомобили.
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