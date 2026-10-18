https://crimea.ria.ru/20261018/vazhen-avtoritet-kakikh-podrostkov-chasche-vovlekayut-v-prestupnuyu-deyatelnost-1160172015.html

Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельность

Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельность - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельность

Противоправные действия, в том числе террористического характера, чаще всего совершают инфантильные подростки, которые чувствуют себя изгоями среди сверстников... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T20:14

2026-10-18T20:14

2026-10-18T20:14

психология

дети

общество

совет эксперта

мнения

преступность

владислава ушакова

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0a/14/1121196575_0:9:1612:915_1920x0_80_0_0_b5cff4eb066056922527643786be4498.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Противоправные действия, в том числе террористического характера, чаще всего совершают инфантильные подростки, которые чувствуют себя изгоями среди сверстников и не имеют родительского авторитета. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Крымского индустриально-педагогического университета имени Февзи Якубова Владислава Ушакова.По данным Следственного комитета Российской Федерации число детей, совершивших теракты и диверсии в России, увеличилось вдвое за год и достигло 196 случаев.Специалист подчеркнула, что чем ниже уровень вовлеченности родителей в жизнь ребенка, искреннего интереса и поддержки, тем более внушаемыми будут подростки."Тема, о которой мы сегодня говорим, это про внушаемость. Насколько подросток внушаемый, насколько ему не хватает помощи для социальной реализации. Поэтому они находят таких людей", - обозначила доцент кафедры психологии КИПУ.Как правило авторитетным взрослым, способным влиять на подростка, чаще всего становится старший друг или тренер, обратила внимание она, так как родители все же воспринимаются ими, как "контролирующая инстанция" или не имеют той степени близости и интереса к жизни подростка, чтобы им стать.Наибольшую сложность, по мнению эксперта, представляет собой диалог с подростком, уже вовлеченным в сомнительную деятельность. Чтобы успеть противостоять непоправимым преступным действиям, считает она, следует ориентироваться на очевидные изменения в поведении ребенка, а также попытаться проявить искренний интерес к его увлечениям.Владислава Ушакова также отметила, что немаловажным фактором является взаимодействие подростка с друзьями – по их деятельности и интересам легко определить и сферу увлечений собственного ребенка. Также, по ее мнению, одним из настораживающих сигналов для родителя может стать частая смена круга друзей ребенка, поиска единомышленников."Когда у подростка нет постоянной компании, он переходит из компании в компанию, в первую очередь ему самому тяжело, потому что он не может самоидентифицироваться, то есть понять, что ему интересно, кто он, как взаимодействует с людьми. Со своими друзьями, подругами, он познает себя. И, если он попадает в компанию, она ему не интересна, он двигается дальше, дальше, дальше. Ищет, ищет, ищет и не находит. Вот здесь, возможно, что придет кто-то, кто "разделит" с ним интересы, и он очень быстро в это вовлечется", - заключила специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России детей и подростков атакуют мошенникиПочти 200 детей совершили террористические преступления в России за годСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, дети, общество, совет эксперта, мнения, преступность, владислава ушакова