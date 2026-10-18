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Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельность
Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельность - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельность
Противоправные действия, в том числе террористического характера, чаще всего совершают инфантильные подростки, которые чувствуют себя изгоями среди сверстников... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T20:14
2026-10-18T20:14
2026-10-18T20:14
психология
дети
общество
совет эксперта
мнения
преступность
владислава ушакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Противоправные действия, в том числе террористического характера, чаще всего совершают инфантильные подростки, которые чувствуют себя изгоями среди сверстников и не имеют родительского авторитета. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Крымского индустриально-педагогического университета имени Февзи Якубова Владислава Ушакова.По данным Следственного комитета Российской Федерации число детей, совершивших теракты и диверсии в России, увеличилось вдвое за год и достигло 196 случаев.Специалист подчеркнула, что чем ниже уровень вовлеченности родителей в жизнь ребенка, искреннего интереса и поддержки, тем более внушаемыми будут подростки."Тема, о которой мы сегодня говорим, это про внушаемость. Насколько подросток внушаемый, насколько ему не хватает помощи для социальной реализации. Поэтому они находят таких людей", - обозначила доцент кафедры психологии КИПУ.Как правило авторитетным взрослым, способным влиять на подростка, чаще всего становится старший друг или тренер, обратила внимание она, так как родители все же воспринимаются ими, как "контролирующая инстанция" или не имеют той степени близости и интереса к жизни подростка, чтобы им стать.Наибольшую сложность, по мнению эксперта, представляет собой диалог с подростком, уже вовлеченным в сомнительную деятельность. Чтобы успеть противостоять непоправимым преступным действиям, считает она, следует ориентироваться на очевидные изменения в поведении ребенка, а также попытаться проявить искренний интерес к его увлечениям.Владислава Ушакова также отметила, что немаловажным фактором является взаимодействие подростка с друзьями – по их деятельности и интересам легко определить и сферу увлечений собственного ребенка. Также, по ее мнению, одним из настораживающих сигналов для родителя может стать частая смена круга друзей ребенка, поиска единомышленников."Когда у подростка нет постоянной компании, он переходит из компании в компанию, в первую очередь ему самому тяжело, потому что он не может самоидентифицироваться, то есть понять, что ему интересно, кто он, как взаимодействует с людьми. Со своими друзьями, подругами, он познает себя. И, если он попадает в компанию, она ему не интересна, он двигается дальше, дальше, дальше. Ищет, ищет, ищет и не находит. Вот здесь, возможно, что придет кто-то, кто "разделит" с ним интересы, и он очень быстро в это вовлечется", - заключила специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России детей и подростков атакуют мошенникиПочти 200 детей совершили террористические преступления в России за годСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников
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психология, дети, общество, совет эксперта, мнения, преступность, владислава ушакова
Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельность
Вовлеченность родителей в жизнь подростка убережет его от преступлений – психолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым.
Противоправные действия, в том числе террористического характера, чаще всего совершают инфантильные подростки, которые чувствуют себя изгоями среди сверстников и не имеют родительского авторитета. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Крымского индустриально-педагогического университета имени Февзи Якубова Владислава Ушакова.
По данным Следственного комитета Российской Федерации число детей, совершивших теракты и диверсии в России, увеличилось
вдвое за год и достигло 196 случаев.
"Есть важный момент, помимо социального развития и достатка, еще важна степень вовлеченности родителей в жизнь ребенка. И это не гиперопека, а умение взаимодействовать с ним. Когда наступает подростковый возраст, для ребенка главное, и вообще задача этого возраста, – найти авторитетного человека вовне. Здесь необходима поддержка родителей, их включенность в процессы вхождения в социум", - отметила она.
Специалист подчеркнула, что чем ниже уровень вовлеченности родителей в жизнь ребенка, искреннего интереса и поддержки, тем более внушаемыми будут подростки.
"Тема, о которой мы сегодня говорим, это про внушаемость. Насколько подросток внушаемый, насколько ему не хватает помощи для социальной реализации. Поэтому они находят таких людей", - обозначила доцент кафедры психологии КИПУ.
Как правило авторитетным взрослым, способным влиять на подростка, чаще всего становится старший друг или тренер, обратила внимание она, так как родители все же воспринимаются ими, как "контролирующая инстанция" или не имеют той степени близости и интереса к жизни подростка, чтобы им стать.
"Подросток на перепутье. И задача его – найти того, на кого он хочет быть похожим, кто его услышит, проявит интерес. Человек извне воспринимается им как тот, на кого можно опереться. "Я ему интересен, значит, я важен как личность" - и хочется быть похожим на него. Поэтому выбирают тех, кто проявляет интерес. И в социальных сетях, если проявили искренний интерес к его увлечениям: "я так же люблю слушать музыку, как и ты", или "я тоже люблю одеваться так же, как и ты". Он быстро в это вовлекается" - пояснила она.
Наибольшую сложность, по мнению эксперта, представляет собой диалог с подростком, уже вовлеченным в сомнительную деятельность. Чтобы успеть противостоять непоправимым преступным действиям, считает она, следует ориентироваться на очевидные изменения в поведении ребенка, а также попытаться проявить искренний интерес к его увлечениям.
"Когда родитель интересуется интересами подростка, это очень хорошо будет сближать. То есть важно, чтобы не упустить подростка, да и не только подростка до подросткового возраста ребенка, это сближаться с ним, то есть интересоваться тем, что ему интересно. Компьютерные игры? Окей, давай поинтересуюсь компьютерными играми. Лего? Давай Лего поинтересуюсь. И тогда подросток расслабляется, и можно с ним поговорить. Но если родитель не интересовался и резко в 14 лет начал интересоваться жизнью подростка, то, конечно, он замкнется и не проявит себя, потому что это и так достаточно сложный период", - уточнила она.
Владислава Ушакова также отметила, что немаловажным фактором является взаимодействие подростка с друзьями – по их деятельности и интересам легко определить и сферу увлечений собственного ребенка. Также, по ее мнению, одним из настораживающих сигналов для родителя может стать частая смена круга друзей ребенка, поиска единомышленников.
"Когда у подростка нет постоянной компании, он переходит из компании в компанию, в первую очередь ему самому тяжело, потому что он не может самоидентифицироваться, то есть понять, что ему интересно, кто он, как взаимодействует с людьми. Со своими друзьями, подругами, он познает себя. И, если он попадает в компанию, она ему не интересна, он двигается дальше, дальше, дальше. Ищет, ищет, ищет и не находит. Вот здесь, возможно, что придет кто-то, кто "разделит" с ним интересы, и он очень быстро в это вовлечется", - заключила специалист.
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