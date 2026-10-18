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В Симферополе запускают новый автобусный маршрут

В Симферополе запускают новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 18.10.2026

В Симферополе запускают новый автобусный маршрут

В Симферополе с понедельника, 19 октября, на маршрут выйдет новый городской автобус №40. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымтроллейбуса". РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе с понедельника, 19 октября, на маршрут выйдет новый городской автобус №40. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымтроллейбуса".Автобусы будут следовать по установленному маршруту с остановками, предусмотренными схемой движения, начиная с 7 утра. Ознакомиться с расписанием нового автобуса можно здесь.В октябре в Симферополе изменилось расписание двух автобусных и трех троллейбусных маршрутов. Ранее сообщалось, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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