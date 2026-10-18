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В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора

В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора - РИА Новости Крым, 18.10.2026

В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора

Коммунальные службы Севастополя завершают работу в усиленном режиме по вывозу скопившихся твердых коммунальных отходов, на данный момент на полигон вывезли 90%... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T11:44

2026-10-18T11:44

2026-10-18T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Севастополя завершают работу в усиленном режиме по вывозу скопившихся твердых коммунальных отходов, на данный момент на полигон вывезли 90% мусора. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как заверил Развожаев, работа будет продолжена до полного устранения накопившихся объемов."Важно не только выдерживать темпы вывоза, но и следить за состоянием контейнерных площадок и прилегающих территорий, убирать мусор, скопившийся вокруг баков", - указал он.В остальных районах вывоз ТКО идет в штатном режиме, добавил губернатор.Ранее в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Вечером 15 октября губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. За 16 октября коммунальщики вывезли 575 тонн отходов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в КрымуКак происходит вывоз мусора в КрымуВ Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходов

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2026

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