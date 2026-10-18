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В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора
В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора - РИА Новости Крым, 18.10.2026
В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора
Коммунальные службы Севастополя завершают работу в усиленном режиме по вывозу скопившихся твердых коммунальных отходов, на данный момент на полигон вывезли 90%... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T11:44
2026-10-18T11:44
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Севастополя завершают работу в усиленном режиме по вывозу скопившихся твердых коммунальных отходов, на данный момент на полигон вывезли 90% мусора. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как заверил Развожаев, работа будет продолжена до полного устранения накопившихся объемов."Важно не только выдерживать темпы вывоза, но и следить за состоянием контейнерных площадок и прилегающих территорий, убирать мусор, скопившийся вокруг баков", - указал он.В остальных районах вывоз ТКО идет в штатном режиме, добавил губернатор.Ранее в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Вечером 15 октября губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. За 16 октября коммунальщики вывезли 575 тонн отходов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в КрымуКак происходит вывоз мусора в КрымуВ Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходов
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севастополь, михаил развожаев, мусор, переработка мусора, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости севастополя
В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора

В Севастополе за день вывезли на полигон еще 460 тонн мусора

11:44 18.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСМусорные баки в Севастополе
Мусорные баки в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Севастополя завершают работу в усиленном режиме по вывозу скопившихся твердых коммунальных отходов, на данный момент на полигон вывезли 90% мусора. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За вчерашний день на полигон вывезли 459 тонн мусора. Как докладывают: вывезено больше 90% отходов, скопившихся с 13 по 15 октября, в Ленинском и Гагаринском муниципальном округах, а также на Корабельной стороне", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКСМусорные баки в Севастополе
Мусорные баки в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Мусорные баки в Севастополе
Как заверил Развожаев, работа будет продолжена до полного устранения накопившихся объемов.
"Важно не только выдерживать темпы вывоза, но и следить за состоянием контейнерных площадок и прилегающих территорий, убирать мусор, скопившийся вокруг баков", - указал он.
© Михаил Развожаев в МАКСМусорные баки в Севастополе
Мусорные баки в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Мусорные баки в Севастополе
В остальных районах вывоз ТКО идет в штатном режиме, добавил губернатор.
Ранее в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Вечером 15 октября губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. За 16 октября коммунальщики вывезли 575 тонн отходов.
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