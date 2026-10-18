https://crimea.ria.ru/20261018/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-parom-1160303496.html
В Севастополе непогода остановила паром и катера
В Севастополе непогода остановила паром и катера - РИА Новости Крым, 18.10.2026
В Севастополе непогода остановила паром и катера
В Севастополе в воскресенье вечером приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T17:09
2026-10-18T17:09
2026-10-18T17:52
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
погода
погода в крыму
крымская погода
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье вечером приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Кроме того, из-за ухудшения погодных условий пассажирские катера на линии Графская пристань - Северная выполнят последние рейсы в 18:00 и приостанавливят работу.Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.В МЧС Севастополя ранее сообщали о сильных ливнях и усилении ветра в регионе воскресенье и понедельник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9356ebe8c85db999febe5d703dddaf40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, погода, погода в крыму, крымская погода, шторм
В Севастополе непогода остановила паром и катера
В Севастополе паром и катера приостановили работу из-за ухудшения погоды
17:09 18.10.2026 (обновлено: 17:52 18.10.2026)