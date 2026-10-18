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В Севастополе непогода остановила паром и катера

В Севастополе непогода остановила паром и катера - РИА Новости Крым, 18.10.2026

В Севастополе непогода остановила паром и катера

В Севастополе в воскресенье вечером приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T17:09

2026-10-18T17:09

2026-10-18T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье вечером приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Кроме того, из-за ухудшения погодных условий пассажирские катера на линии Графская пристань - Северная выполнят последние рейсы в 18:00 и приостанавливят работу.Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.В МЧС Севастополя ранее сообщали о сильных ливнях и усилении ветра в регионе воскресенье и понедельник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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