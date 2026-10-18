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В Севастополе непогода остановила паром и катера - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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В Севастополе непогода остановила паром и катера
В Севастополе непогода остановила паром и катера - РИА Новости Крым, 18.10.2026
В Севастополе непогода остановила паром и катера
В Севастополе в воскресенье вечером приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T17:09
2026-10-18T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье вечером приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Кроме того, из-за ухудшения погодных условий пассажирские катера на линии&nbsp;Графская пристань - Северная выполнят последние рейсы в 18:00 и приостанавливят работу.Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.В МЧС Севастополя ранее сообщали о сильных ливнях и усилении ветра в регионе воскресенье и понедельник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе непогода остановила паром и катера

В Севастополе паром и катера приостановили работу из-за ухудшения погоды

17:09 18.10.2026 (обновлено: 17:52 18.10.2026)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье вечером приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Паром приостанавливает работу с 17:15 из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за ухудшения погодных условий пассажирские катера на линии Графская пристань - Северная выполнят последние рейсы в 18:00 и приостанавливят работу.
Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.
В МЧС Севастополя ранее сообщали о сильных ливнях и усилении ветра в регионе воскресенье и понедельник.
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