В сельских школах Крыма создано шесть агроклассов
В Крыму в сельских школах появилось шесть агротехнологических классов
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым Агротехнологический класс
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В 2026 году в школах Крыма создано шесть агротехнологических классов. С сентября в них началось обучение по специализированному направлению в рамках внеурочной деятельности. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Крыма.
"Агроклассы открыты на базе школ, расположенных в сельской местности. Новые образовательные площадки появились в Симферопольском, Джанкойском, Первомайском и Бахчисарайском районах", – рассказали в министерстве.
До конца октября все агроклассы Крыма оснастят специализированным оборудованием. Общая площадь оборудованных образовательных пространств превысит 280 квадратных метров, отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что работа по созданию и развитию сети агротехнологических классов будет продолжена в 2027 и 2028 годах.
"Этот шаг является значимым вкладом в развитие агротехнологического образования регионов Крыма. Он направлен на раннюю профориентацию учащихся и практическое освоение современных сельскохозяйственных и эфиромасличных технологий, что особенно актуально для аграрного сектора полуострова", – подчеркнули в Минсельхозе Крыма.
Ранее сообщалось, что в школе села Чайкино Симферопольского района торжественно открыли первый в России профильный агрокласс, где школьники будут углубленно изучать эфиромасличные культуры.
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