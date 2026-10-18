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В сельских школах Крыма создано шесть агроклассов

В сельских школах Крыма создано шесть агроклассов - РИА Новости Крым, 18.10.2026

В сельских школах Крыма создано шесть агроклассов

В 2026 году в школах Крыма создано шесть агротехнологических классов. С сентября в них началось обучение по специализированному направлению в рамках внеурочной... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T12:39

2026-10-18T12:39

2026-10-18T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В 2026 году в школах Крыма создано шесть агротехнологических классов. С сентября в них началось обучение по специализированному направлению в рамках внеурочной деятельности. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Крыма.До конца октября все агроклассы Крыма оснастят специализированным оборудованием. Общая площадь оборудованных образовательных пространств превысит 280 квадратных метров, отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что работа по созданию и развитию сети агротехнологических классов будет продолжена в 2027 и 2028 годах.Ранее сообщалось, что в школе села Чайкино Симферопольского района торжественно открыли первый в России профильный агрокласс, где школьники будут углубленно изучать эфиромасличные культуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантовАграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассыШкольники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах

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