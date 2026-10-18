https://crimea.ria.ru/20261018/v-rossii-fiksiruyut-edinichnye-sluchai-zabolevaniya-grippom-1160298641.html

В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом

В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом - РИА Новости Крым, 18.10.2026

В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом

Эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. В стране фиксируются единичные случаи заболевания гриппом. Об этом сообщил академик... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T18:13

2026-10-18T18:13

2026-10-18T18:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. В стране фиксируются единичные случаи заболевания гриппом. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он добавил, что в период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ встречаются 200 видов штаммов, среди них есть парагриппы, энтеровирусы, риновирусы.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.8 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте вакцинация против гриппа.В Республике Крым и Севастополе в начале октября от гриппа вакцинировались почти 328 тысяч человек, в том числе более 73 тысяч детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрахКакие вирусы циркулируют в РоссииУ россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вирусы, грипп, орви, общество, здравоохранение в россии, новости