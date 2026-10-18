Рейтинг@Mail.ru
В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261018/v-rossii-fiksiruyut-edinichnye-sluchai-zabolevaniya-grippom-1160298641.html
В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом
В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом - РИА Новости Крым, 18.10.2026
В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом
Эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. В стране фиксируются единичные случаи заболевания гриппом. Об этом сообщил академик... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T18:13
2026-10-18T18:13
россия
вирусы
грипп
орви
общество
здравоохранение в россии
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111800/99/1118009951_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_ec09232997d661ed911e345942742c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. В стране фиксируются единичные случаи заболевания гриппом. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он добавил, что в период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ встречаются 200 видов штаммов, среди них есть парагриппы, энтеровирусы, риновирусы.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.8 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте вакцинация против гриппа.В Республике Крым и Севастополе в начале октября от гриппа вакцинировались почти 328 тысяч человек, в том числе более 73 тысяч детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрахКакие вирусы циркулируют в РоссииУ россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111800/99/1118009951_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c6d4ae069b72c11a1e6eb63fafc5cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вирусы, грипп, орви, общество, здравоохранение в россии, новости
В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом

В России с эпидсезон встречаются 200 видов штаммов - Онищенко

18:13 18.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. В стране фиксируются единичные случаи заболевания гриппом. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"В нашей стране эпидемическая ситуация соответствует сезону, находится на прогнозируемом уровне. Согласно мониторингу, у нас пока единичные случаи заболевания гриппом", - сказал академик РИА Новости.
Он добавил, что в период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ встречаются 200 видов штаммов, среди них есть парагриппы, энтеровирусы, риновирусы.
"Конечно, лидером является грипп, он наиболее тяжело (протекает - ред.), поэтому прививаем. Пока грипп не выделяется по данным 40 недели, ни в одном субъекте не превышен уровень среднемноголетней заболеваемости, но рост идет", - заключил Онищенко.
9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
8 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте вакцинация против гриппа.
В Республике Крым и Севастополе в начале октября от гриппа вакцинировались почти 328 тысяч человек, в том числе более 73 тысяч детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах
Какие вирусы циркулируют в России
У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
 
РоссияВирусыГриппОРВИОбществоЗдравоохранение в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Грибник заблудился в горах Крыма
18:29Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров
18:13В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом
17:42От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму
17:19Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы
17:09В Севастополе непогода остановила паром и катера
16:57Более 1200 крымских отцов ушли в декрет
16:38США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
16:11Сотни миллионов евро: во Франции считают ущерб от погромов магазинов
15:42Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск
15:24Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
15:08Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье
14:57Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений
14:39Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света
14:19Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь
14:02Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО
13:46Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
13:30Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО
13:18Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции
12:56Кремль: удары ВСУ по России – последние проявления агонии Киева
Лента новостейМолния