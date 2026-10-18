В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом
В России с эпидсезон встречаются 200 видов штаммов - Онищенко
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. В стране фиксируются единичные случаи заболевания гриппом. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"В нашей стране эпидемическая ситуация соответствует сезону, находится на прогнозируемом уровне. Согласно мониторингу, у нас пока единичные случаи заболевания гриппом", - сказал академик РИА Новости.
Он добавил, что в период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ встречаются 200 видов штаммов, среди них есть парагриппы, энтеровирусы, риновирусы.
"Конечно, лидером является грипп, он наиболее тяжело (протекает - ред.), поэтому прививаем. Пока грипп не выделяется по данным 40 недели, ни в одном субъекте не превышен уровень среднемноголетней заболеваемости, но рост идет", - заключил Онищенко.
9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
8 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте вакцинация против гриппа.
В Республике Крым и Севастополе в начале октября от гриппа вакцинировались почти 328 тысяч человек, в том числе более 73 тысяч детей.
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