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В Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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В Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог
В Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог - РИА Новости Крым, 18.10.2026
В Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог
В Крыму с 2014 года отремонтировали свыше пяти тысяч километров дорог, приведены в нормативное состояние более 76% дорог опорной сети. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T09:30
2026-10-18T09:30
ситуация на дорогах крыма
крым
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
владимир константинов
благоустройство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 2014 года отремонтировали свыше пяти тысяч километров дорог, приведены в нормативное состояние более 76% дорог опорной сети. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Константинов напомнил, что в регионе были построены новые трассы, изменившие облик полуострова, сделавшие передвижение по его территории более комфортным и быстрым. В их числе трасса "Таврида" и Крымский мост, открытая несколько дней назад объездная дорога в обход Алушты протяженностью 7,8 км, дороги Симферополь – Евпатория – Мирный и Донское – Перевальное.14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал старт движению по дорожным объектам в четырех регионах страны, в том числе отрыл автодорогу в объезд Алушты в Крыму протяженностью 7,8 километра. Объездная дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы Алушты и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. Работа по строительству дорожных обходов населенных пунктов ведется по поручению президента Владимира Путина. По расчетным прогнозам, интенсивности в сутки по объезду будут проезжать 14,5 – 15 тысяч автомобилей в сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"Первый этап трассы Льговское – Судак после ремонта откроют в октябреКерчи необходима объездная дорога и съезд с трассы "Таврида" - власти
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крым, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, владимир константинов, благоустройство, новости крыма
В Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог

В Крыму отремонтировали свыше 5000 километров дорог за 12 лет – Константинов

09:30 18.10.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Канал Владимира Константинова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 2014 года отремонтировали свыше пяти тысяч километров дорог, приведены в нормативное состояние более 76% дорог опорной сети. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"За 12 лет в Крыму отремонтировано свыше пяти тысяч километров дорог, приведены в нормативное состояние более 76% дорог опорной сети, а в Симферопольской агломерации — порядка 85%. Только за последние пять лет реконструировано и построено более 50 мостов и путепроводов", - написал глава крымского парламента в своем канале в МАКС.
Константинов напомнил, что в регионе были построены новые трассы, изменившие облик полуострова, сделавшие передвижение по его территории более комфортным и быстрым. В их числе трасса "Таврида" и Крымский мост, открытая несколько дней назад объездная дорога в обход Алушты протяженностью 7,8 км, дороги Симферополь – Евпатория – Мирный и Донское – Перевальное.
© Канал Владимира Константинова в МАКСРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Канал Владимира Константинова в МАКС
Ремонт и строительство дорог в Крыму
"Несмотря на все сложности, связанные с действием режима ЧС, продолжается ремонт дорог Симферополь – Ялта, Льговское – Грушевка – Судак и Бахчисарай – Ялта через Ай-Петри, а также проектирование дороги Белогорск – Приветное. На 92% построена дорога в объезд Международного детского центра "Артек", - добавил политик.
14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал старт движению по дорожным объектам в четырех регионах страны, в том числе отрыл автодорогу в объезд Алушты в Крыму протяженностью 7,8 километра. Объездная дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы Алушты и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. Работа по строительству дорожных обходов населенных пунктов ведется по поручению президента Владимира Путина. По расчетным прогнозам, интенсивности в сутки по объезду будут проезжать 14,5 – 15 тысяч автомобилей в сутки.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуВладимир КонстантиновБлагоустройствоНовости Крыма
 
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