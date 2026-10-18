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В Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог

В Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог - РИА Новости Крым, 18.10.2026

В Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог

В Крыму с 2014 года отремонтировали свыше пяти тысяч километров дорог, приведены в нормативное состояние более 76% дорог опорной сети. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T09:30

2026-10-18T09:30

2026-10-18T09:30

ситуация на дорогах крыма

крым

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

владимир константинов

благоустройство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 2014 года отремонтировали свыше пяти тысяч километров дорог, приведены в нормативное состояние более 76% дорог опорной сети. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Константинов напомнил, что в регионе были построены новые трассы, изменившие облик полуострова, сделавшие передвижение по его территории более комфортным и быстрым. В их числе трасса "Таврида" и Крымский мост, открытая несколько дней назад объездная дорога в обход Алушты протяженностью 7,8 км, дороги Симферополь – Евпатория – Мирный и Донское – Перевальное.14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал старт движению по дорожным объектам в четырех регионах страны, в том числе отрыл автодорогу в объезд Алушты в Крыму протяженностью 7,8 километра. Объездная дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы Алушты и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. Работа по строительству дорожных обходов населенных пунктов ведется по поручению президента Владимира Путина. По расчетным прогнозам, интенсивности в сутки по объезду будут проезжать 14,5 – 15 тысяч автомобилей в сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"Первый этап трассы Льговское – Судак после ремонта откроют в октябреКерчи необходима объездная дорога и съезд с трассы "Таврида" - власти

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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