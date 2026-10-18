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Удары по Украине: что уничтожено в ночь на воскресенье
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на воскресенье
Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли групповые удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам,... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T09:15
2026-10-18T09:15
2026-10-18T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли групповые удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в 30 километрах восточнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, удары по украине, ровненская область, одесса, одесская область, черное море, новости сво, министерство обороны рф
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на воскресенье
На Украине поражен логистический центр в Ровно и судно с военными грузами в Черном море
09:15 18.10.2026 (обновлено: 09:23 18.10.2026)