https://crimea.ria.ru/20261018/udary-po-ukraine-chto-unichtozheno-v-noch-na-voskresene-1160293815.html

Удары по Украине: что уничтожено в ночь на воскресенье

Удары по Украине: что уничтожено в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Удары по Украине: что уничтожено в ночь на воскресенье

Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли групповые удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам,... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T09:15

2026-10-18T09:15

2026-10-18T09:23

украина

удары по украине

ровненская область

одесса

одесская область

черное море

новости сво

министерство обороны рф

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/08/1150747785_305:74:1280:622_1920x0_80_0_0_c16a429379e58668b1f2a2bd1564fd2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли групповые удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в 30 километрах восточнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

ровненская область

одесса

одесская область

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, ровненская область, одесса, одесская область, черное море, новости сво, министерство обороны рф