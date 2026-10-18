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Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений
Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений
Атака украинских беспилотников на Ленинградскую область не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры и жизнеобеспечения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T14:57
2026-10-18T14:57
ленинградская область
атаки всу
происшествия
александр дрозденко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Ленинградскую область не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры и жизнеобеспечения. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.Беспилотники ВСУ ночью атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под удар попали жилые микрорайоны, нефтяной терминал, центр обработки данных VK. В Петербурге один человек погиб и пятеро ранены, в Ленобласти пострадали трое детей и женщина.Как уточнил губернатор, незначительные повреждения зафиксированы на подстанции "Восточная". В основном это провода, которые проходят внутри подстанции. Трансформаторы и основное энергетическое оборудование работают.Повреждения в центре обработки данных VK касаются трансформаторного оборудования и складского комплекса. Компания уже приступила к ликвидации последствий, добавил Дрозденко.Также в нескольких районах повреждения получили дома и автомобили."Все, кто пострадал в результате налета БПЛА, утратил свое имущество, либо частично утратил имущество, получат компенсацию за счет средств резервного фонда Ленинградской области и за счет резервного фонда муниципальных районов", - пообещал Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ленинградская область, атаки всу, происшествия, александр дрозденко, новости
Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений

Атака ВСУ на Ленобласть не нарушила работу объектов жизнеобеспечения – власти

14:57 18.10.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Ленинградскую область не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры и жизнеобеспечения. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Беспилотники ВСУ ночью атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под удар попали жилые микрорайоны, нефтяной терминал, центр обработки данных VK. В Петербурге один человек погиб и пятеро ранены, в Ленобласти пострадали трое детей и женщина.
"Массовая атака БПЛА в Ленинградской области не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры, объектов энергетики и жизнеобеспечения. Все последствия оперативно устраняются", - написал Дрозденко в своем канале в МАКС.
Как уточнил губернатор, незначительные повреждения зафиксированы на подстанции "Восточная". В основном это провода, которые проходят внутри подстанции. Трансформаторы и основное энергетическое оборудование работают.
Повреждения в центре обработки данных VK касаются трансформаторного оборудования и складского комплекса. Компания уже приступила к ликвидации последствий, добавил Дрозденко.

Кроме того, в Разметелевской школе в окнах выбиты стекла. Во Всеволожском районе пострадала одна из квартир, куда прилетел достаточно крупный осколок от БПЛА. Восемь семей были эвакуированы из подъезда. Пострадавшая от возгорания семья – мама и трое детей – находятся в больнице, угрозы их жизни нет, добавил губернатор.

Также в нескольких районах повреждения получили дома и автомобили.
"Все, кто пострадал в результате налета БПЛА, утратил свое имущество, либо частично утратил имущество, получат компенсацию за счет средств резервного фонда Ленинградской области и за счет резервного фонда муниципальных районов", - пообещал Дрозденко.
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Ленинградская областьАтаки ВСУПроисшествияАлександр ДрозденкоНовости
 
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