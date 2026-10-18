https://crimea.ria.ru/20261018/udar-vsu-po-lenoblasti-vlasti-rasskazali-o-masshtabakh-povrezhdeniy-1160300434.html

Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений

Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений

Атака украинских беспилотников на Ленинградскую область не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры и жизнеобеспечения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T14:57

2026-10-18T14:57

2026-10-18T14:57

ленинградская область

атаки всу

происшествия

александр дрозденко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Ленинградскую область не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры и жизнеобеспечения. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.Беспилотники ВСУ ночью атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под удар попали жилые микрорайоны, нефтяной терминал, центр обработки данных VK. В Петербурге один человек погиб и пятеро ранены, в Ленобласти пострадали трое детей и женщина.Как уточнил губернатор, незначительные повреждения зафиксированы на подстанции "Восточная". В основном это провода, которые проходят внутри подстанции. Трансформаторы и основное энергетическое оборудование работают.Повреждения в центре обработки данных VK касаются трансформаторного оборудования и складского комплекса. Компания уже приступила к ликвидации последствий, добавил Дрозденко.Также в нескольких районах повреждения получили дома и автомобили."Все, кто пострадал в результате налета БПЛА, утратил свое имущество, либо частично утратил имущество, получат компенсацию за счет средств резервного фонда Ленинградской области и за счет резервного фонда муниципальных районов", - пообещал Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, атаки всу, происшествия, александр дрозденко, новости