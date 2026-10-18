https://crimea.ria.ru/20261018/u-beregov-kryma-proizoshlo-zemletryasenie-1160296398.html

У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.10.2026

У берегов Крыма произошло землетрясение

В Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T10:49

2026-10-18T10:49

2026-10-18T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.По словам специалиста, землетрясение было зафиксировано всеми станциями крымской сети. Энергетический класс события составил Кп=9.7, магнитуда М=3.0Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло у берегов КамчаткиМиф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуКатастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

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ялта

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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