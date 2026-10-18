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У берегов Крыма произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.10.2026
У берегов Крыма произошло землетрясение
В Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.По словам специалиста, землетрясение было зафиксировано всеми станциями крымской сети. Энергетический класс события составил Кп=9.7, магнитуда М=3.0Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло у берегов КамчаткиМиф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуКатастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
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У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0

10:49 18.10.2026 (обновлено: 10:50 18.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Ялта
Вид на город Ялта - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.
"Вчера (17 октября – ред.) в 9:57 по местному времени (совпадает с московским – ред.) было зарегистрировано землетрясение в Черном море. По оперативным данным, очаг расположен в 18 километрах от Ялты на глубине 26 километров", - сказала Бондарь.
По словам специалиста, землетрясение было зафиксировано всеми станциями крымской сети. Энергетический класс события составил Кп=9.7, магнитуда М=3.0
"Событие природного происхождения. Интенсивность на побережье была ниже предела чувствительности", - добавила Бондарь.
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