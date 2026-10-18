https://crimea.ria.ru/20261018/troe-devochek-pogibli-v-stolknovenii-vaza-s-gruzovikom-v-podmoskove-1160301306.html
Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
Три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T15:24
2026-10-18T15:24
2026-10-18T15:24
подмосковье
происшествия
московская область
дтп
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/12/1160301062_0:212:1280:932_1920x0_80_0_0_67e3da78a0dde9af606b7f2e7816b140.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах. Об этом сообщает региональный главк МВД России.ДТП произошло поздно вечером в пятницу на автодороге Кашира – Кимовск – Узловая.В результате ДТП три пассажирки легковушки в возрасте от 14 до 16 лет погибли. 19-летний водитель госпитализирован с травмами.В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело, он задержан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятероЕхали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в КарелииЗанесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/12/1160301062_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1c11391b3621dd2f3918eba8c9f79a78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подмосковье, происшествия, московская область, дтп, новости
Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
В Подмосковье три девушки-подростка погибли в лобовом столкновении ВАЗа с грузовиком