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Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
Три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T15:24
2026-10-18T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах. Об этом сообщает региональный главк МВД России.ДТП произошло поздно вечером в пятницу на автодороге Кашира – Кимовск – Узловая.В результате ДТП три пассажирки легковушки в возрасте от 14 до 16 лет погибли. 19-летний водитель госпитализирован с травмами.В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело, он задержан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятероЕхали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в КарелииЗанесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП
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подмосковье, происшествия, московская область, дтп, новости
Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье

В Подмосковье три девушки-подростка погибли в лобовом столкновении ВАЗа с грузовиком

15:24 18.10.2026
 
© Подмосковная полицияВ Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли трое подростков
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли трое подростков
© Подмосковная полиция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
ДТП произошло поздно вечером в пятницу на автодороге Кашира – Кимовск – Узловая.
"По предварительной информации, 46-летний водитель грузового автомобиля марки MAN, выполняя поворот налево с второстепенной на главную дорогу, допустил столкновение с легковой автомашиной марки "ВАЗ", следовавшей во встречном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП три пассажирки легковушки в возрасте от 14 до 16 лет погибли. 19-летний водитель госпитализирован с травмами.
В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело, он задержан.
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