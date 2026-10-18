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Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье

Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье

Три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T15:24

2026-10-18T15:24

2026-10-18T15:24

подмосковье

происшествия

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах. Об этом сообщает региональный главк МВД России.ДТП произошло поздно вечером в пятницу на автодороге Кашира – Кимовск – Узловая.В результате ДТП три пассажирки легковушки в возрасте от 14 до 16 лет погибли. 19-летний водитель госпитализирован с травмами.В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело, он задержан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятероЕхали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в КарелииЗанесло на "встречку": в Керчи три человека пострадали в ДТП

подмосковье

московская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, происшествия, московская область, дтп, новости