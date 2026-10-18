https://crimea.ria.ru/20261018/troe-detey-postradali-pri-massirovannoy-atake-vsu-na-leningradskuyu-oblast-1160293200.html

Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область

Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область

Трое детей и женщина пострадали во время массированной атаки ВСУ по Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T08:22

2026-10-18T08:22

2026-10-18T09:02

ленинградская область

атаки всу

происшествия

пожар

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дети

александр дрозденко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Трое детей и женщина пострадали во время массированной атаки ВСУ по Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Массированный налет БПЛА на регион отражают с ночи. Известно о прилетах в жилые микрорайоны и повреждении линий электропередачи.Всего над регионом сбили 135 БПЛА. В Гатчине обломки упали на многоквартирный жилой дом. В Новоселье, Ломоносовского района, повреждено 55 припаркованных автомобилей. Зафиксированы попадания и в линии электропередачи.Как ранее сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, при ударе по городу вспыхнули пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, атаки всу, происшествия, пожар, новости сво, безопасность, дети, александр дрозденко