Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область
В Ленинградской области при атаке ВСУ пострадали трое детей и женщина - губернатор
08:22 18.10.2026 (обновлено: 09:02 18.10.2026)
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Трое детей и женщина пострадали во время массированной атаки ВСУ по Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Массированный налет БПЛА на регион отражают с ночи. Известно о прилетах в жилые микрорайоны и повреждении линий электропередачи.
"Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы четыре человека - женщина и трое детей, все с симптомами токсического действия окиси углерода ("угарного газа" во время пожара)", - написал он в МАКС.
Всего над регионом сбили 135 БПЛА. В Гатчине обломки упали на многоквартирный жилой дом. В Новоселье, Ломоносовского района, повреждено 55 припаркованных автомобилей. Зафиксированы попадания и в линии электропередачи.
"В данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек", - уточнил Дрозденко.
Как ранее сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, при ударе по городу вспыхнули пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала.