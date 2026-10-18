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Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область
Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область
Трое детей и женщина пострадали во время массированной атаки ВСУ по Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T08:22
2026-10-18T09:02
ленинградская область
атаки всу
происшествия
пожар
новости сво
безопасность
дети
александр дрозденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Трое детей и женщина пострадали во время массированной атаки ВСУ по Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Массированный налет БПЛА на регион отражают с ночи. Известно о прилетах в жилые микрорайоны и повреждении линий электропередачи.Всего над регионом сбили 135 БПЛА. В Гатчине обломки упали на многоквартирный жилой дом. В Новоселье, Ломоносовского района, повреждено 55 припаркованных автомобилей. Зафиксированы попадания и в линии электропередачи.Как ранее сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, при ударе по городу вспыхнули пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ленинградская область, атаки всу, происшествия, пожар, новости сво, безопасность, дети, александр дрозденко
Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область

В Ленинградской области при атаке ВСУ пострадали трое детей и женщина - губернатор

08:22 18.10.2026 (обновлено: 09:02 18.10.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Трое детей и женщина пострадали во время массированной атаки ВСУ по Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Массированный налет БПЛА на регион отражают с ночи. Известно о прилетах в жилые микрорайоны и повреждении линий электропередачи.
"Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы четыре человека - женщина и трое детей, все с симптомами токсического действия окиси углерода ("угарного газа" во время пожара)", - написал он в МАКС.
Всего над регионом сбили 135 БПЛА. В Гатчине обломки упали на многоквартирный жилой дом. В Новоселье, Ломоносовского района, повреждено 55 припаркованных автомобилей. Зафиксированы попадания и в линии электропередачи.
"В данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек", - уточнил Дрозденко.
Как ранее сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, при ударе по городу вспыхнули пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала.
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Ленинградская областьАтаки ВСУПроисшествияПожарНовости СВОБезопасностьдетиАлександр Дрозденко
 
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