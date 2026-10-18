https://crimea.ria.ru/20261018/ssha-ne-oslablyali-neftyanye-sanktsii-protiv-rossii--ministr-energetiki-1160302874.html

США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики

США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики - РИА Новости Крым, 18.10.2026

США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики

США не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из России, заявил министр энергетики Крис Райт телеканалу CNN. РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T16:38

2026-10-18T16:38

2026-10-18T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. США не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из России, заявил министр энергетики Крис Райт телеканалу CNN.По словам Райта, послабления введены лишь в отношении импорта дизельного топлива из РФ, остальные эмбарго продолжают действовать.Как отметил американский министр, экспорт Россией дизельного топлива пойдет на пользу потребителям как в США, так и во всем мире.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США все больше осознают вред от санкций против России – ДмитриевКиев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводамЧто даст российскому бюджету сделка с США по дизелю

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