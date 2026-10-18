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США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики - РИА Новости Крым, 18.10.2026
США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
США не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из России, заявил министр энергетики Крис Райт телеканалу CNN. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T16:38
2026-10-18T16:38
сша
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санкции
в мире
топливо
нефть
российская нефть
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. США не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из России, заявил министр энергетики Крис Райт телеканалу CNN.По словам Райта, послабления введены лишь в отношении импорта дизельного топлива из РФ, остальные эмбарго продолжают действовать.Как отметил американский министр, экспорт Россией дизельного топлива пойдет на пользу потребителям как в США, так и во всем мире.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США все больше осознают вред от санкций против России – ДмитриевКиев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводамЧто даст российскому бюджету сделка с США по дизелю
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сша, санкции против россии, санкции, в мире, топливо, нефть, российская нефть, политика, внешняя политика, россия, новости
США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики

США не ослабили ни одной санкции в отношении российской нефти – министр энергетики Райт

16:38 18.10.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. США не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из России, заявил министр энергетики Крис Райт телеканалу CNN.
"Мы смягчили ноль санкций по российской нефти", - цитирует РИА Новости главу ведомства.
По словам Райта, послабления введены лишь в отношении импорта дизельного топлива из РФ, остальные эмбарго продолжают действовать.
Как отметил американский министр, экспорт Россией дизельного топлива пойдет на пользу потребителям как в США, так и во всем мире.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.
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СШАСанкции против РоссииСанкцииВ миреТопливоНефтьРоссийская нефтьПолитикаВнешняя политикаРоссияНовости
 
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