https://crimea.ria.ru/20261018/ssha-ne-oslablyali-neftyanye-sanktsii-protiv-rossii--ministr-energetiki-1160302874.html
США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики - РИА Новости Крым, 18.10.2026
США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
США не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из России, заявил министр энергетики Крис Райт телеканалу CNN. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T16:38
2026-10-18T16:38
2026-10-18T16:38
сша
санкции против россии
санкции
в мире
топливо
нефть
российская нефть
политика
внешняя политика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7934ef298eab340b07024fdda7c7ebdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. США не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из России, заявил министр энергетики Крис Райт телеканалу CNN.По словам Райта, послабления введены лишь в отношении импорта дизельного топлива из РФ, остальные эмбарго продолжают действовать.Как отметил американский министр, экспорт Россией дизельного топлива пойдет на пользу потребителям как в США, так и во всем мире.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США все больше осознают вред от санкций против России – ДмитриевКиев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводамЧто даст российскому бюджету сделка с США по дизелю
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c205819605a5f18f5b3050d85bf08e92.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкции против россии, санкции, в мире, топливо, нефть, российская нефть, политика, внешняя политика, россия, новости
США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
США не ослабили ни одной санкции в отношении российской нефти – министр энергетики Райт