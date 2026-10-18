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Сотни миллионов евро: во Франции считают ущерб от погромов магазинов - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Сотни миллионов евро: во Франции считают ущерб от погромов магазинов
Сотни миллионов евро: во Франции считают ущерб от погромов магазинов - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Сотни миллионов евро: во Франции считают ущерб от погромов магазинов
Ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков накануне, составит сотни миллионов евро. Об этом заявил глава Федерации... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T16:11
2026-10-18T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков накануне, составит сотни миллионов евро. Об этом заявил глава Федерации предприятий торговли и дистрибуции Александр Бомпар.В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона погромщиков полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что полиция задержала 1,8 тысячи человек. Свыше 500 правоохранителей и пожарных пострадали. Всего участие в манифестациях приняли 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже.По словам Бомпара, в ходе беспорядков были повреждены 50 магазинов его сети. Также погромы затронули 1,5 тысячи торговых точек по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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франция, происшествия, протесты, в мире, новости
Сотни миллионов евро: во Франции считают ущерб от погромов магазинов

Ущерб магазинам во Франции из-за погромов составит сотни миллионов евро

16:11 18.10.2026
 
© AFP 2017 / Boris Horvat / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции
© AFP 2017 / Boris Horvat
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков накануне, составит сотни миллионов евро. Об этом заявил глава Федерации предприятий торговли и дистрибуции Александр Бомпар.
В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона погромщиков полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что полиция задержала 1,8 тысячи человек. Свыше 500 правоохранителей и пожарных пострадали. Всего участие в манифестациях приняли 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже.
"Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование. (Для Carrefour ущерб – ред.) составит десятки миллионов евро. Для всей торговли во Франции он будет исчисляться сотнями миллионов евро", - приводит его слова РИА Новости.
По словам Бомпара, в ходе беспорядков были повреждены 50 магазинов его сети. Также погромы затронули 1,5 тысячи торговых точек по всей стране.
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