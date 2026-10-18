https://crimea.ria.ru/20261018/sem-krylatykh-raket-flamingo-sbili-sily-pvo-1160299482.html

Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО

Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили над регионами России семь крылатых ракет "Фламинго" и более 1200 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T13:30

2026-10-18T13:30

2026-10-18T13:30

новости сво

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ракета "фламинго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили над регионами России семь крылатых ракет "Фламинго" и более 1200 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, ракета "фламинго", пво