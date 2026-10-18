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Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО
Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили над регионами России семь крылатых ракет "Фламинго" и более 1200 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T13:30
2026-10-18T13:30
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всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
ракета "фламинго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили над регионами России семь крылатых ракет "Фламинго" и более 1200 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, ракета "фламинго", пво
Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО

ПВО России сбила семь крылатых ракет "Фламинго" за сутки

13:30 18.10.2026
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили над регионами России семь крылатых ракет "Фламинго" и более 1200 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке ведомства.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииРакета "Фламинго"ПВО
 
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