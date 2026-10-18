https://crimea.ria.ru/20261018/rossiyskie-voennye-razbili-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-bliz-odessy-1160303627.html

Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы

Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы

Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T17:19

2026-10-18T17:19

2026-10-18T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что в воскресенье днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.Как ранее сообщали в Минобороны, в ночь на воскресенье российские военные поразили логистический центр "Новая почта" в городе Ровно, на территории которого было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, а также судно с грузами военного и двойного назначения в 30 километрах от Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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