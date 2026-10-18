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Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы
Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы
Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T17:19
2026-10-18T17:19
2026-10-18T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что в воскресенье днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.Как ранее сообщали в Минобороны, в ночь на воскресенье российские военные поразили логистический центр "Новая почта" в городе Ровно, на территории которого было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, а также судно с грузами военного и двойного назначения в 30 километрах от Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы
Армия РФ ударила по сухогрузу в Черном море вблизи Одессы – Минобороны