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Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы
Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы
Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T17:19
2026-10-18T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что в воскресенье днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.Как ранее сообщали в Минобороны, в ночь на воскресенье российские военные поразили логистический центр "Новая почта" в городе Ровно, на территории которого было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, а также судно с грузами военного и двойного назначения в 30 километрах от Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, одесса, одесская область, украина, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, черное море
Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы

Армия РФ ударила по сухогрузу в Черном море вблизи Одессы – Минобороны

17:19 18.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСухогруз . Архивное фото
Сухогруз . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что в воскресенье днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.

"В результате удара в 50 км юго-западнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в Минобороны, в ночь на воскресенье российские военные поразили логистический центр "Новая почта" в городе Ровно, на территории которого было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, а также судно с грузами военного и двойного назначения в 30 километрах от Одессы.
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Министерство обороны РФОдессаОдесская областьУкраинаУдары по УкраинеНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиЧерное море
 
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