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Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола
Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола
Легендарная российская волейболистка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова стала членом Международного зала РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T19:51
2026-10-18T19:51
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Легендарная российская волейболистка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова стала членом Международного зала славы волейбола (IVHF). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.Торжественная церемония включения состоялась в американском Холиоке. В этот день Гамова также отпраздновала свой 46-й день рождения.Екатерина Гамова завершила профессиональную карьеру в 2016 году, оставив яркий след в истории российского и мирового волейбола. В составе национальной сборной она дважды становилась чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), завоевала две серебряные олимпийские медали (2000, 2004). На клубном уровне в ее активе 11 титулов чемпионки России и победа в Лиге чемпионов.За годы карьеры Гамова защищала цвета "Метара", "Уралтрансбанка", "Уралочки-НТМК", московского, подмосковного и казанского "Динамо", а также турецкого "Фенербахче".После завершения игровой карьеры она занялась воспитанием подрастающего поколения волейболисток. В октябре 2016 года открылась "Школа Гамовой" на базе Казанского училища олимпийского резерва. Также Гамова является куратором национальных сборных команд юниорок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
спорт
Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола

Российская волейболистка Екатерина Гамова включена в Международный зал славы волейбола

19:51 18.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕкатерина Гамова
Екатерина Гамова - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Легендарная российская волейболистка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова стала членом Международного зала славы волейбола (IVHF). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Торжественная церемония включения состоялась в американском Холиоке. В этот день Гамова также отпраздновала свой 46-й день рождения.
"Включение Екатерины Гамовой в Международный зал славы волейбола стало признанием ее выдающихся спортивных достижений и вклада в развитие мирового волейбола", - отметили в организации.
Екатерина Гамова завершила профессиональную карьеру в 2016 году, оставив яркий след в истории российского и мирового волейбола. В составе национальной сборной она дважды становилась чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), завоевала две серебряные олимпийские медали (2000, 2004). На клубном уровне в ее активе 11 титулов чемпионки России и победа в Лиге чемпионов.
За годы карьеры Гамова защищала цвета "Метара", "Уралтрансбанка", "Уралочки-НТМК", московского, подмосковного и казанского "Динамо", а также турецкого "Фенербахче".
После завершения игровой карьеры она занялась воспитанием подрастающего поколения волейболисток. В октябре 2016 года открылась "Школа Гамовой" на базе Казанского училища олимпийского резерва. Также Гамова является куратором национальных сборных команд юниорок.
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