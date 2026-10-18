https://crimea.ria.ru/20261018/rossiyanku-ekaterinu-gamovu-vklyuchili-v-mezhdunarodnyy-zal-slavy-voleybola-1160303344.html

Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола

Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола

Легендарная российская волейболистка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова стала членом Международного зала РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T19:51

2026-10-18T19:51

2026-10-18T19:51

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Легендарная российская волейболистка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова стала членом Международного зала славы волейбола (IVHF). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.Торжественная церемония включения состоялась в американском Холиоке. В этот день Гамова также отпраздновала свой 46-й день рождения.Екатерина Гамова завершила профессиональную карьеру в 2016 году, оставив яркий след в истории российского и мирового волейбола. В составе национальной сборной она дважды становилась чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), завоевала две серебряные олимпийские медали (2000, 2004). На клубном уровне в ее активе 11 титулов чемпионки России и победа в Лиге чемпионов.За годы карьеры Гамова защищала цвета "Метара", "Уралтрансбанка", "Уралочки-НТМК", московского, подмосковного и казанского "Динамо", а также турецкого "Фенербахче".После завершения игровой карьеры она занялась воспитанием подрастающего поколения волейболисток. В октябре 2016 года открылась "Школа Гамовой" на базе Казанского училища олимпийского резерва. Также Гамова является куратором национальных сборных команд юниорок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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