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Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису
Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису
Россиянка Элизабет Абраамян завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первая в истории победа спортсменки из РФ на турнире в... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T19:43
2026-10-18T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Россиянка Элизабет Абраамян завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первая в истории победа спортсменки из РФ на турнире в одиночном разряде по данному виду спорта. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.Россиянка не входила в число сеянных игроков в индивидуальном турнире у женщин, поэтому начала свой путь с квалификации. В решающем матче за выход в основную сетку она одолела Ульяну Мещанскую из Беларуси (3:2). Затем в ходе турнира Абраамян обыграла спортсменок из Италии, Словении, Франции и Уэльса.В полуфинале россиянке противостояла еще одна теннисистка из Франции Притика Поваде. Абраамян уступала 0:2 по сетам, но сумела перевернуть встречу и вырвать победу 4:3.В финале россиянка в семи сетах одолела немку Аннет Кауфманн и завоевала "золото".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, олимпийский комитет россии, настольный теннис, спорт, новости
Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису

Россиянка впервые в истории завоевала золото чемпионата Европы по настольному теннису

19:43 18.10.2026
 
© Олимпийский комитет РоссииЭлизабет Абраамян одержала историческую победу на чемпионате Европы по настольному теннису
Элизабет Абраамян одержала историческую победу на чемпионате Европы по настольному теннису
© Олимпийский комитет России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Россиянка Элизабет Абраамян завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первая в истории победа спортсменки из РФ на турнире в одиночном разряде по данному виду спорта. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
"Сегодня в словенской Любляне завершился чемпионат Европы по настольному теннису. И впервые в истории победительницей турнира в одиночном разряде стала российская спортсменка — Элизабет Абраамян", - говорится в сообщении.
Россиянка не входила в число сеянных игроков в индивидуальном турнире у женщин, поэтому начала свой путь с квалификации. В решающем матче за выход в основную сетку она одолела Ульяну Мещанскую из Беларуси (3:2). Затем в ходе турнира Абраамян обыграла спортсменок из Италии, Словении, Франции и Уэльса.
В полуфинале россиянке противостояла еще одна теннисистка из Франции Притика Поваде. Абраамян уступала 0:2 по сетам, но сумела перевернуть встречу и вырвать победу 4:3.
В финале россиянка в семи сетах одолела немку Аннет Кауфманн и завоевала "золото".
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