https://crimea.ria.ru/20261018/rossiyanka-vpervye-pobedila-na-chempionate-evropy-po-nastolnomu-tennisu-1160306062.html

Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису

Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису

Россиянка Элизабет Абраамян завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первая в истории победа спортсменки из РФ на турнире в... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T19:43

2026-10-18T19:43

2026-10-18T19:43

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олимпийский комитет россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Россиянка Элизабет Абраамян завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первая в истории победа спортсменки из РФ на турнире в одиночном разряде по данному виду спорта. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.Россиянка не входила в число сеянных игроков в индивидуальном турнире у женщин, поэтому начала свой путь с квалификации. В решающем матче за выход в основную сетку она одолела Ульяну Мещанскую из Беларуси (3:2). Затем в ходе турнира Абраамян обыграла спортсменок из Италии, Словении, Франции и Уэльса.В полуфинале россиянке противостояла еще одна теннисистка из Франции Притика Поваде. Абраамян уступала 0:2 по сетам, но сумела перевернуть встречу и вырвать победу 4:3.В финале россиянка в семи сетах одолела немку Аннет Кауфманн и завоевала "золото".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олимпийский комитет россии, настольный теннис, спорт, новости