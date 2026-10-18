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Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с праздником
Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с праздником - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме,... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T10:42
2026-10-18T10:42
2026-10-18T10:42
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что отрасли принадлежит особая роль в жизни России.Президент подчеркнул, что сегодня отрасль решает масштабные, амбициозные задачи. Он акцентировал, что в рамках национальных проектов реализуется беспрецедентная программа дорожного строительства, продолжается возведение современных трасс, мостов, развязок, модернизируется улично-дорожная сеть в городах и, что крайне значимо, в сельских поселениях. Кроме того, приоритетное внимание уделяется историческим регионам РФ – Донбассу и Новороссии.Путин выразил уверенность в том, что российские дорожники и впредь будут успешно воплощать в жизнь сложнейшие инженерные начинания, внедрять передовые отечественные технологии и материалы, а также демонстрировать высокий уровень профессионализма в деле укрепления транспортного каркаса России."Отдельные слова признательности – нашим дорогим ветеранам. Вы стояли у истоков многих масштабных отраслевых планов, формировали лучшие трудовые традиции и основы производственной культуры. Вашими руками создавались дороги, которые соединяли города и села, закладывался тот фундамент, который позволяет нынешнему поколению специалистов уверенно двигаться вперед", - заключил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, ремонт дорог, общество, новости, кремль
Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с праздником
Путин отметил особую роль дорожного хозяйства в укреплении России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что отрасли принадлежит особая роль в жизни России.
"Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, укреплении ее экономического потенциала. Доступность медицинской помощи и образования, культурных и спортивных объектов, расширение социальных услуг и формирование новых рабочих мест – сегодня практически нет ни одной сферы, где бы современная и безопасная дорожная сеть не являлась существенным фактором развития", - говорится в телеграмме
.
Президент подчеркнул, что сегодня отрасль решает масштабные, амбициозные задачи. Он акцентировал, что в рамках национальных проектов реализуется беспрецедентная программа дорожного строительства, продолжается возведение современных трасс, мостов, развязок, модернизируется улично-дорожная сеть в городах и, что крайне значимо, в сельских поселениях. Кроме того, приоритетное внимание уделяется историческим регионам РФ – Донбассу и Новороссии.
Путин выразил уверенность в том, что российские дорожники и впредь будут успешно воплощать в жизнь сложнейшие инженерные начинания, внедрять передовые отечественные технологии и материалы, а также демонстрировать высокий уровень профессионализма в деле укрепления транспортного каркаса России.
"Отдельные слова признательности – нашим дорогим ветеранам. Вы стояли у истоков многих масштабных отраслевых планов, формировали лучшие трудовые традиции и основы производственной культуры. Вашими руками создавались дороги, которые соединяли города и села, закладывался тот фундамент, который позволяет нынешнему поколению специалистов уверенно двигаться вперед", - заключил президент.
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