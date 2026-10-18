https://crimea.ria.ru/20261018/putin-pozdravil-rabotnikov-dorozhnogo-khozyaystva-rossii-s-prazdnikom-1160295920.html

Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с праздником

Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с праздником - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме,... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T10:42

2026-10-18T10:42

2026-10-18T10:42

владимир путин (политик)

россия

праздники и памятные даты

ремонт дорог

общество

новости

кремль

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159969064_152:0:2788:1483_1920x0_80_0_0_ab3f868d444e8a172df944b02454707a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что отрасли принадлежит особая роль в жизни России.Президент подчеркнул, что сегодня отрасль решает масштабные, амбициозные задачи. Он акцентировал, что в рамках национальных проектов реализуется беспрецедентная программа дорожного строительства, продолжается возведение современных трасс, мостов, развязок, модернизируется улично-дорожная сеть в городах и, что крайне значимо, в сельских поселениях. Кроме того, приоритетное внимание уделяется историческим регионам РФ – Донбассу и Новороссии.Путин выразил уверенность в том, что российские дорожники и впредь будут успешно воплощать в жизнь сложнейшие инженерные начинания, внедрять передовые отечественные технологии и материалы, а также демонстрировать высокий уровень профессионализма в деле укрепления транспортного каркаса России."Отдельные слова признательности – нашим дорогим ветеранам. Вы стояли у истоков многих масштабных отраслевых планов, формировали лучшие трудовые традиции и основы производственной культуры. Вашими руками создавались дороги, которые соединяли города и села, закладывался тот фундамент, который позволяет нынешнему поколению специалистов уверенно двигаться вперед", - заключил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, ремонт дорог, общество, новости, кремль