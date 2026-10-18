Рейтинг@Mail.ru
От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261018/ot-dozhdey-k-teplu-zolotoy-oseni--pogoda-na-nedele-v-krymu-1160273466.html
От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму
От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2026
От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму
После ненастных выходных и дождливого понедельника в Крыму ожидается улучшение погоды и переход к комфортной осени. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T17:42
2026-10-18T17:42
погода в крыму
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/0f/1151668159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3345b81e9f49b51915a7be85649300ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. После ненастных выходных и дождливого понедельника в Крыму ожидается улучшение погоды и переход к комфортной осени. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."В понедельник череда дождей еще продолжится – выпадет порядка 12-13 литров воды на метр площади. Температура ночью около +10…+13, днем до +15…+18 градусов", - отметил он.Начиная со вторника, сообщил метеоролог, на синоптической карте юга нашей страны усилится влияние антициклона, поэтому погода возьмет курс на постепенное улучшение.Первая часть осени, по его оценке, прошла в несколько превышающих норму температурах."Октябрь сейчас на 1,7 градуса теплее нормы с большим дефицитом осадков, который будет перекрыт в результате дождливых дней. А что касается сентября, то здесь превышение над нормой было на 0,8 градуса, и выпало 217 % осадков от положенного, то есть в два раза они превысили норму. Поэтому, в среднем получается осень пока теплая. Кстати, это характерно для всей территории Русской равнины. Поэтому, я думаю, что именно такой запас тепла и будет определять весь осенний сезон как таковой", - рассказал эксперт.А вот в ноябре, предупредил Евгений Тишковец, в Крыму климатический маятник качнется в другую сторон, и температурный режим окажется на полградуса прохладнее положенной климатической нормы."Напомню, что в ноябре для Симферополя ночью — +2,8 градуса и днем +11,1. Ноябрь нивелирует положительные отклонения - по крымским меркам придут относительные холода, хотя 0,5 от нормы — это не такая уж большая величина, тем более, что дневная норма +11 градусов. По меркам центральной России это, в общем-то, погода начала октября или конца сентября", - обратил внимание он.Заморозков же в Крыму по мнению ведущего специалиста "ФОБОСа" даже в ноябре ждать не нужно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/0f/1151668159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_464ed7bc02bd8ce19ccc45ae3cbfcf6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму

Погода в Крыму улучшится со вторника – прогноз ФОБОСа

17:42 18.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма. - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. После ненастных выходных и дождливого понедельника в Крыму ожидается улучшение погоды и переход к комфортной осени. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В понедельник череда дождей еще продолжится – выпадет порядка 12-13 литров воды на метр площади. Температура ночью около +10…+13, днем до +15…+18 градусов", - отметил он.
Начиная со вторника, сообщил метеоролог, на синоптической карте юга нашей страны усилится влияние антициклона, поэтому погода возьмет курс на постепенное улучшение.
"Здесь можно уже рассчитывать на погодные условия, соответствующие золотой осени - будет много солнца, никаких осадков, по ночам воздух будет остывать до +7…+10 градусов, а днем можно смело рассчитывать на +18…+21. То есть, практически до конца недели установится вполне комфортная погода", - пообещал синоптик.
Первая часть осени, по его оценке, прошла в несколько превышающих норму температурах.
"Октябрь сейчас на 1,7 градуса теплее нормы с большим дефицитом осадков, который будет перекрыт в результате дождливых дней. А что касается сентября, то здесь превышение над нормой было на 0,8 градуса, и выпало 217 % осадков от положенного, то есть в два раза они превысили норму. Поэтому, в среднем получается осень пока теплая. Кстати, это характерно для всей территории Русской равнины. Поэтому, я думаю, что именно такой запас тепла и будет определять весь осенний сезон как таковой", - рассказал эксперт.
А вот в ноябре, предупредил Евгений Тишковец, в Крыму климатический маятник качнется в другую сторон, и температурный режим окажется на полградуса прохладнее положенной климатической нормы.
"Напомню, что в ноябре для Симферополя ночью — +2,8 градуса и днем +11,1. Ноябрь нивелирует положительные отклонения - по крымским меркам придут относительные холода, хотя 0,5 от нормы — это не такая уж большая величина, тем более, что дневная норма +11 градусов. По меркам центральной России это, в общем-то, погода начала октября или конца сентября", - обратил внимание он.
Заморозков же в Крыму по мнению ведущего специалиста "ФОБОСа" даже в ноябре ждать не нужно.
"Я думаю, это маловероятно, потому что для Крыма это вообще история достаточно редкая, тем более, учитывая, что отклонение от нормы не такое большое. Поэтому нет, пока речь о том, чтобы заморозки были в Крыму в ноябре, не идет", - успокоил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Погода в КрымуЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Грибник заблудился в горах Крыма
18:29Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров
18:13В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом
17:42От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму
17:19Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы
17:09В Севастополе непогода остановила паром и катера
16:57Более 1200 крымских отцов ушли в декрет
16:38США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
16:11Сотни миллионов евро: во Франции считают ущерб от погромов магазинов
15:42Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск
15:24Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
15:08Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье
14:57Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений
14:39Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света
14:19Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь
14:02Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО
13:46Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
13:30Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО
13:18Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции
12:56Кремль: удары ВСУ по России – последние проявления агонии Киева
Лента новостейМолния