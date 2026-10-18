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От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму

От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2026

От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму

После ненастных выходных и дождливого понедельника в Крыму ожидается улучшение погоды и переход к комфортной осени. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T17:42

2026-10-18T17:42

2026-10-18T17:42

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. После ненастных выходных и дождливого понедельника в Крыму ожидается улучшение погоды и переход к комфортной осени. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."В понедельник череда дождей еще продолжится – выпадет порядка 12-13 литров воды на метр площади. Температура ночью около +10…+13, днем до +15…+18 градусов", - отметил он.Начиная со вторника, сообщил метеоролог, на синоптической карте юга нашей страны усилится влияние антициклона, поэтому погода возьмет курс на постепенное улучшение.Первая часть осени, по его оценке, прошла в несколько превышающих норму температурах."Октябрь сейчас на 1,7 градуса теплее нормы с большим дефицитом осадков, который будет перекрыт в результате дождливых дней. А что касается сентября, то здесь превышение над нормой было на 0,8 градуса, и выпало 217 % осадков от положенного, то есть в два раза они превысили норму. Поэтому, в среднем получается осень пока теплая. Кстати, это характерно для всей территории Русской равнины. Поэтому, я думаю, что именно такой запас тепла и будет определять весь осенний сезон как таковой", - рассказал эксперт.А вот в ноябре, предупредил Евгений Тишковец, в Крыму климатический маятник качнется в другую сторон, и температурный режим окажется на полградуса прохладнее положенной климатической нормы."Напомню, что в ноябре для Симферополя ночью — +2,8 градуса и днем +11,1. Ноябрь нивелирует положительные отклонения - по крымским меркам придут относительные холода, хотя 0,5 от нормы — это не такая уж большая величина, тем более, что дневная норма +11 градусов. По меркам центральной России это, в общем-то, погода начала октября или конца сентября", - обратил внимание он.Заморозков же в Крыму по мнению ведущего специалиста "ФОБОСа" даже в ноябре ждать не нужно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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