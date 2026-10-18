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От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму
От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2026
От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму
После ненастных выходных и дождливого понедельника в Крыму ожидается улучшение погоды и переход к комфортной осени. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T17:42
2026-10-18T17:42
2026-10-18T17:42
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. После ненастных выходных и дождливого понедельника в Крыму ожидается улучшение погоды и переход к комфортной осени. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."В понедельник череда дождей еще продолжится – выпадет порядка 12-13 литров воды на метр площади. Температура ночью около +10…+13, днем до +15…+18 градусов", - отметил он.Начиная со вторника, сообщил метеоролог, на синоптической карте юга нашей страны усилится влияние антициклона, поэтому погода возьмет курс на постепенное улучшение.Первая часть осени, по его оценке, прошла в несколько превышающих норму температурах."Октябрь сейчас на 1,7 градуса теплее нормы с большим дефицитом осадков, который будет перекрыт в результате дождливых дней. А что касается сентября, то здесь превышение над нормой было на 0,8 градуса, и выпало 217 % осадков от положенного, то есть в два раза они превысили норму. Поэтому, в среднем получается осень пока теплая. Кстати, это характерно для всей территории Русской равнины. Поэтому, я думаю, что именно такой запас тепла и будет определять весь осенний сезон как таковой", - рассказал эксперт.А вот в ноябре, предупредил Евгений Тишковец, в Крыму климатический маятник качнется в другую сторон, и температурный режим окажется на полградуса прохладнее положенной климатической нормы."Напомню, что в ноябре для Симферополя ночью — +2,8 градуса и днем +11,1. Ноябрь нивелирует положительные отклонения - по крымским меркам придут относительные холода, хотя 0,5 от нормы — это не такая уж большая величина, тем более, что дневная норма +11 градусов. По меркам центральной России это, в общем-то, погода начала октября или конца сентября", - обратил внимание он.Заморозков же в Крыму по мнению ведущего специалиста "ФОБОСа" даже в ноябре ждать не нужно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму
Погода в Крыму улучшится со вторника – прогноз ФОБОСа
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым.
После ненастных выходных и дождливого понедельника в Крыму ожидается улучшение погоды и переход к комфортной осени. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В понедельник череда дождей еще продолжится – выпадет порядка 12-13 литров воды на метр площади. Температура ночью около +10…+13, днем до +15…+18 градусов", - отметил он.
Начиная со вторника, сообщил метеоролог, на синоптической карте юга нашей страны усилится влияние антициклона, поэтому погода возьмет курс на постепенное улучшение.
"Здесь можно уже рассчитывать на погодные условия, соответствующие золотой осени - будет много солнца, никаких осадков, по ночам воздух будет остывать до +7…+10 градусов, а днем можно смело рассчитывать на +18…+21. То есть, практически до конца недели установится вполне комфортная погода", - пообещал синоптик.
Первая часть осени, по его оценке, прошла в несколько превышающих норму температурах.
"Октябрь сейчас на 1,7 градуса теплее нормы с большим дефицитом осадков, который будет перекрыт в результате дождливых дней. А что касается сентября, то здесь превышение над нормой было на 0,8 градуса, и выпало 217 % осадков от положенного, то есть в два раза они превысили норму. Поэтому, в среднем получается осень пока теплая. Кстати, это характерно для всей территории Русской равнины. Поэтому, я думаю, что именно такой запас тепла и будет определять весь осенний сезон как таковой", - рассказал эксперт.
А вот в ноябре, предупредил Евгений Тишковец, в Крыму климатический маятник качнется в другую сторон, и температурный режим окажется на полградуса прохладнее положенной климатической нормы.
"Напомню, что в ноябре для Симферополя ночью — +2,8 градуса и днем +11,1. Ноябрь нивелирует положительные отклонения - по крымским меркам придут относительные холода, хотя 0,5 от нормы — это не такая уж большая величина, тем более, что дневная норма +11 градусов. По меркам центральной России это, в общем-то, погода начала октября или конца сентября", - обратил внимание он.
Заморозков же в Крыму по мнению ведущего специалиста "ФОБОСа" даже в ноябре ждать не нужно.
"Я думаю, это маловероятно, потому что для Крыма это вообще история достаточно редкая, тем более, учитывая, что отклонение от нормы не такое большое. Поэтому нет, пока речь о том, чтобы заморозки были в Крыму в ноябре, не идет", - успокоил он.
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