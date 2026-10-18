https://crimea.ria.ru/20261018/ocherednaya-klounada-lavrov-o-pozitsii-zelenskogo-i-es-po-toplivnoy-sdelke-1160305067.html
Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке
Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке
Позиция Владимира Зеленского и европейского руководства по топливной сделке России и США является очередной клоунадой и не имеет ничего общего с вопросами... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T18:59
2026-10-18T18:59
2026-10-18T18:59
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Позиция Владимира Зеленского и европейского руководства по топливной сделке России и США является очередной клоунадой и не имеет ничего общего с вопросами энергетической безопасности. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил Лавров, Россия принимает реальные решения по стабилизации мировых рынков, в то время как в ЕС поощряют удары по российской гражданской инфраструктуре ради сохранения Зеленского у власти в Киеве. Тот, в свою очередь, даже не желает продвигаться по теме договоренностей, понимая, что любая из них будет означать конец его режима.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США все больше осознают вред от санкций против России – ДмитриевКиев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводамЧто даст российскому бюджету сделка с США по дизелю
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, владимир зеленский, европа, европейский союз (ес), сша, политика, внешняя политика, топливо, дизельное топливо, новости
Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке
Лавров назвал клоунадой позицию Зеленского и Европы на топливную сделку РФ и США