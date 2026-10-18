https://crimea.ria.ru/20261018/oboydet-rak-po-smertnosti-uchenye-rasskazali-o-skrytoy-opasnosti-dlya-lyudey-1160301629.html

Обойдет рак по смертности: ученые рассказали о скрытой опасности для людей

Обойдет рак по смертности: ученые рассказали о скрытой опасности для людей - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Обойдет рак по смертности: ученые рассказали о скрытой опасности для людей

Антибиотикорезистентность (устойчивость бактерий к действию антибиотиков) через 25-30 лет может стать одним из основных факторов роста смертности в мире и... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T20:27

2026-10-18T20:27

2026-10-18T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Антибиотикорезистентность (устойчивость бактерий к действию антибиотиков) через 25-30 лет может стать одним из основных факторов роста смертности в мире и превысить даже онкологические заболевания. Об этом журналистам заявил вице-президент РАН Степан Калмыков.По словам Калмыкова, в решении этой проблемы РАН взаимодействует с академиями наук в рамках стран BRICS и BRICS+, в частности, она обсуждается на ежегодных конференциях ученых из этих стран.Повестка таких конференций, отметил он, волнует всех."Это, например, биобезопасность, те угрозы, которые стоят с одной стороны за неконтролируемым распространением новых вирусов и бактерий. Здесь же одновременно тема, связанная с антибиотикорезистентностью", - отметил он.Антибиотикорезистентность – это устойчивость бактерий к действию антибиотиков, при которой лекарственные препараты теряют способность уничтожать или подавлять рост микроорганизмов. Это явление возникает в результате естественного отбора: при неоправданном или неправильном применении антибактериальных средств выживают наиболее приспособленные штаммы, которые затем размножаются и передают гены устойчивости следующим поколениям. В результате инфекции, которые ранее легко излечивались, становятся опасными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мнения, здоровье, наука и технологии, вирусы, новости