https://crimea.ria.ru/20261018/novosti-svo-chto-proizoshlo-v-zone-boev-za-sutki-1160299594.html
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили около 1200 боевиков и РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T13:46
2026-10-18T13:46
2026-10-18T13:46
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили около 1200 боевиков и свыше 100 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции и разбили украинские формирования в районах 10 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 195 боевиков, бронированную машину, 17 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 240 военных, две бронемашины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 175 солдат и офицеров и 35 автомобилей.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские формирования разбиты в районах 11 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили до 350 боевиков, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла ему поражение в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, машина РСЗО "Град" и артиллерийское орудие.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение. Силами группировки уничтожены до 30 военных ВСУ, боевая бронемашина и 14 автомобиля в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
ВСУ потеряли около 1200 боевиков за сутки в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили около 1200 боевиков и свыше 100 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции и разбили украинские формирования в районах 10 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 195 боевиков, бронированную машину, 17 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 240 военных, две бронемашины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 175 солдат и офицеров и 35 автомобилей.
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские формирования разбиты в районах 11 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили до 350 боевиков, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла ему поражение в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, машина РСЗО "Град" и артиллерийское орудие.
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение. Силами группировки уничтожены до 30 военных ВСУ, боевая бронемашина и 14 автомобиля в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
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