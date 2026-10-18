https://crimea.ria.ru/20261018/novosti-svo-chto-proizoshlo-v-zone-boev-za-sutki-1160299594.html

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили около 1200 боевиков и РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T13:46

2026-10-18T13:46

2026-10-18T13:46

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили около 1200 боевиков и свыше 100 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции и разбили украинские формирования в районах 10 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 195 боевиков, бронированную машину, 17 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 240 военных, две бронемашины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 175 солдат и офицеров и 35 автомобилей.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские формирования разбиты в районах 11 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили до 350 боевиков, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла ему поражение в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, машина РСЗО "Град" и артиллерийское орудие.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение. Силами группировки уничтожены до 30 военных ВСУ, боевая бронемашина и 14 автомобиля в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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