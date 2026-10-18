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Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября

Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября

В Крыму ночью была объявлена бесплотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме - к утру воскресенья... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T08:49

2026-10-18T08:49

2026-10-18T08:49

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью была объявлена бесплотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме - к утру воскресенья проезд по мостовому переходу свободен. При этом 18 октября на всей территории Крыма действует режим ограничения потребления электроэнергии.Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в00:17. Угроза атаки ВСУ сохранялась в течение двух часов.Движение по Крымскому мосту ночью не ограничивали. Утром в воскресенье транспортный переход работает штатно. Очередей перед пунктами досмотра нет.К утру 18 октября на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии в некоторых энергорайонах. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварийные ограничения потребления электроэнергии, предупредили в "Крымэнерго".В Севастополе воздушная тревога не объявлялась - город пережил ночь спокойно. Морской пассажирский транспорт осуществляет движение по действующему расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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