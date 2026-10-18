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Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября
Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября
В Крыму ночью была объявлена бесплотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме - к утру воскресенья... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T08:49
2026-10-18T08:49
крым
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новости крыма
новости севастополя
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью была объявлена бесплотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме - к утру воскресенья проезд по мостовому переходу свободен. При этом 18 октября на всей территории Крыма действует режим ограничения потребления электроэнергии.Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в00:17. Угроза атаки ВСУ сохранялась в течение двух часов.Движение по Крымскому мосту ночью не ограничивали. Утром в воскресенье транспортный переход работает штатно. Очередей перед пунктами досмотра нет.К утру 18 октября на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии в некоторых энергорайонах. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварийные ограничения потребления электроэнергии, предупредили в "Крымэнерго".В Севастополе воздушная тревога не объявлялась - город пережил ночь спокойно. Морской пассажирский транспорт осуществляет движение по действующему расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября

Новости Крыма и Севастополя – главное к утру воскресенья

08:49 18.10.2026
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова в Форосе
Церковь Воскресения Христова в Форосе - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью была объявлена бесплотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме - к утру воскресенья проезд по мостовому переходу свободен. При этом 18 октября на всей территории Крыма действует режим ограничения потребления электроэнергии.
Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в00:17. Угроза атаки ВСУ сохранялась в течение двух часов.
Движение по Крымскому мосту ночью не ограничивали. Утром в воскресенье транспортный переход работает штатно. Очередей перед пунктами досмотра нет.
К утру 18 октября на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии в некоторых энергорайонах. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварийные ограничения потребления электроэнергии, предупредили в "Крымэнерго".
В Севастополе воздушная тревога не объявлялась - город пережил ночь спокойно. Морской пассажирский транспорт осуществляет движение по действующему расписанию.
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