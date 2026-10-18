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Нефтяной терминал горит в Санкт-Петербурге после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Нефтяной терминал горит в Санкт-Петербурге после удара ВСУ
Нефтяной терминал горит в Санкт-Петербурге после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Нефтяной терминал горит в Санкт-Петербурге после удара ВСУ
В Санкт-Петербурге беспилотники ВСУ бьют по жилым микрорайонам и нефтяному терминалу. О последствиях атаки сообщает губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге беспилотники ВСУ бьют по жилым микрорайонам и нефтяному терминалу. О последствиях атаки сообщает губернатор города Александр Беглов. Кроме того, ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета.По данным пресс-службы VK, в городе поврежден Центр обработки данных мессенджера.Над Ленинградской областью военные с ночи отбили атаки 126 БПЛА. В регионе повреждены жилые дома, линии электропередачи и машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкт-петербург, александр беглов, атаки всу, происшествия, пожар, новости, нефтебаза, новости сво
Нефтяной терминал горит в Санкт-Петербурге после удара ВСУ

В Санкт-Петербурге после удара ВСУ вспыхнул пожар на нефтяном терминале - губернатор

07:27 18.10.2026 (обновлено: 09:03 18.10.2026)
 
© ГУ МЧС России Пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе
© ГУ МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге беспилотники ВСУ бьют по жилым микрорайонам и нефтяному терминалу. О последствиях атаки сообщает губернатор города Александр Беглов.

"В настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала", - написал он в МАКС.

Кроме того, ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета.
По данным пресс-службы VK, в городе поврежден Центр обработки данных мессенджера.
"На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме", — говорится в публикации на ее сайте.
Над Ленинградской областью военные с ночи отбили атаки 126 БПЛА. В регионе повреждены жилые дома, линии электропередачи и машины.
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Санкт-ПетербургАлександр БегловАтаки ВСУПроисшествияПожарНовостиНефтебазаНовости СВО
 
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