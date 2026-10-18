https://crimea.ria.ru/20261018/neftyanoy-terminal-gorit-v-sankt-peterburge-posle-udara-vsu-1160292515.html

Нефтяной терминал горит в Санкт-Петербурге после удара ВСУ

Нефтяной терминал горит в Санкт-Петербурге после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Нефтяной терминал горит в Санкт-Петербурге после удара ВСУ

В Санкт-Петербурге беспилотники ВСУ бьют по жилым микрорайонам и нефтяному терминалу. О последствиях атаки сообщает губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T07:27

2026-10-18T07:27

2026-10-18T09:03

санкт-петербург

александр беглов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге беспилотники ВСУ бьют по жилым микрорайонам и нефтяному терминалу. О последствиях атаки сообщает губернатор города Александр Беглов. Кроме того, ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета.По данным пресс-службы VK, в городе поврежден Центр обработки данных мессенджера.Над Ленинградской областью военные с ночи отбили атаки 126 БПЛА. В регионе повреждены жилые дома, линии электропередачи и машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, александр беглов, атаки всу, происшествия, пожар, новости, нефтебаза, новости сво