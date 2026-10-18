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"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины
"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости Крым, 18.10.2026
"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины
Если США примут решение поддержать Россию, то Украина не сможет выстоять в конфликте. Об этом заявил Владимир Зеленский на телеканале NBC News, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T19:38
2026-10-18T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Если США примут решение поддержать Россию, то Украина не сможет выстоять в конфликте. Об этом заявил Владимир Зеленский на телеканале NBC News, сообщает РИА Новости.Глава киевского режима также выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп "изменит свои решения".Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о ЗеленскомВ Кремле прокомментировали высказывания Трампа о ЗеленскомЗеленскому пора уходить – Маск
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украина, владимир зеленский, сша, в мире, политика, внешняя политика, россия, новости
"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины

Украина не выстоит в случае поддержки России со стороны США – Зеленский

19:38 18.10.2026
 
© AP Photo Metin AktasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© AP Photo Metin Aktas
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Если США примут решение поддержать Россию, то Украина не сможет выстоять в конфликте. Об этом заявил Владимир Зеленский на телеканале NBC News, сообщает РИА Новости.
"Мы должны быть прагматиками, если США поддержат Россию, то мы не выстоим", — признал он.
Глава киевского режима также выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп "изменит свои решения".
Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.
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УкраинаВладимир ЗеленскийСШАВ миреПолитикаВнешняя политикаРоссияНовости
 
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