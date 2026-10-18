https://crimea.ria.ru/20261018/ne-smozhem-vystoyat-zelenskiy-sdelal-neuteshitelnyy-prognoz-dlya-ukrainy-1160305710.html

"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины

"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости Крым, 18.10.2026

"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины

Если США примут решение поддержать Россию, то Украина не сможет выстоять в конфликте. Об этом заявил Владимир Зеленский на телеканале NBC News, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T19:38

2026-10-18T19:38

2026-10-18T19:38

украина

владимир зеленский

сша

в мире

политика

внешняя политика

россия

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0a/1157534581_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1d0386f4d79d1504e43efe052ecf80b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Если США примут решение поддержать Россию, то Украина не сможет выстоять в конфликте. Об этом заявил Владимир Зеленский на телеканале NBC News, сообщает РИА Новости.Глава киевского режима также выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп "изменит свои решения".Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о ЗеленскомВ Кремле прокомментировали высказывания Трампа о ЗеленскомЗеленскому пора уходить – Маск

украина

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, сша, в мире, политика, внешняя политика, россия, новости