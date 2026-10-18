https://crimea.ria.ru/20261018/nazvana-summa-uscherba-regionam-rossii-ot-atak-vsu-1160295094.html

Названа сумма ущерба регионам России от атак ВСУ

Названа сумма ущерба регионам России от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Названа сумма ущерба регионам России от атак ВСУ

Общая сумма ущерба от атак ВСУ на Донбасс, Новороссию, приграничные и тыловые регионы России на данный момент превышает триллион рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T09:49

2026-10-18T09:49

2026-10-18T09:49

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

россия

ущерб

новые регионы россии

новости

события в донбассе

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Общая сумма ущерба от атак ВСУ на Донбасс, Новороссию, приграничные и тыловые регионы России на данный момент превышает триллион рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.По словам Бастрыкина, Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.Он также рассказал, что уже завершено расследование свыше 1,2 тысячи уголовных дел по обвинению более 1,5 тысяч военных ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, ущерб, новые регионы россии, новости, события в донбассе, атаки всу