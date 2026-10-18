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Названа сумма ущерба регионам России от атак ВСУ
Названа сумма ущерба регионам России от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Названа сумма ущерба регионам России от атак ВСУ
Общая сумма ущерба от атак ВСУ на Донбасс, Новороссию, приграничные и тыловые регионы России на данный момент превышает триллион рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T09:49
2026-10-18T09:49
2026-10-18T09:49
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
ущерб
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Общая сумма ущерба от атак ВСУ на Донбасс, Новороссию, приграничные и тыловые регионы России на данный момент превышает триллион рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.По словам Бастрыкина, Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.Он также рассказал, что уже завершено расследование свыше 1,2 тысячи уголовных дел по обвинению более 1,5 тысяч военных ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, ущерб, новые регионы россии, новости, события в донбассе, атаки всу
Названа сумма ущерба регионам России от атак ВСУ
Ущерб приграничных и тыловых регионов России от атак ВСУ превысил триллион рублей – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Общая сумма ущерба от атак ВСУ на Донбасс, Новороссию, приграничные и тыловые регионы России на данный момент превышает триллион рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Размер установленного на текущий момент ущерба инфраструктуре на территории Донбасса и Новороссии составляет более 560 миллиардов рублей, на территории приграничных и тыловых регионов – свыше 535 миллиардов рублей", - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Бастрыкина, Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.
Он также рассказал, что уже завершено расследование свыше 1,2 тысячи уголовных дел по обвинению более 1,5 тысяч военных ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима.
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