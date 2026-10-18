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На Ялту обрушился шторм - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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На Ялту обрушился шторм
На Ялту обрушился шторм - РИА Новости Крым, 18.10.2026
На Ялту обрушился шторм
Сильный шторм обрушился на Ялту вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T19:29
2026-10-18T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Сильный шторм обрушился на Ялту вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.В Службе рекомендуют не выходить на нижние набережные и берегоукрепительные сооружения, а также отказаться от выхода в море.При возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений, протекании крыши, падении деревьев, конструкций, обрыве проводов жителей и гостей просят незамедлительно сообщать по прямым номерам ЕДДС Ялты: +7 978 901 41 12 и +7(3654) 239383.Ненастная погода в воскресенье в Севастополе и по всему Крыму. По прогнозам МЧС, сильные ливни и ветер задержатся на полуострове и в понедельник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма
На Ялту обрушился шторм

На Ялту обрушился шторм

19:29 18.10.2026
 
© Администрация ЯлтыШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Администрация Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Сильный шторм обрушился на Ялту вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
"Штормовое предупреждение подтверждается, наблюдаются сложные погодные условия: осадки, сильный ветер, на море шторм. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - сказано в сообщении ЕДДС в МАКС.
В Службе рекомендуют не выходить на нижние набережные и берегоукрепительные сооружения, а также отказаться от выхода в море.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений, протекании крыши, падении деревьев, конструкций, обрыве проводов жителей и гостей просят незамедлительно сообщать по прямым номерам ЕДДС Ялты: +7 978 901 41 12 и +7(3654) 239383.
Ненастная погода в воскресенье в Севастополе и по всему Крыму. По прогнозам МЧС, сильные ливни и ветер задержатся на полуострове и в понедельник.
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