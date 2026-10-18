https://crimea.ria.ru/20261018/na-vnutrennem-rynke-rossii-est-profitsit-diztopliva--1160295398.html

На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива

На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива - РИА Новости Крым, 18.10.2026

На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива

Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T10:17

2026-10-18T10:17

2026-10-18T10:17

александр новак

россия

дизельное топливо

топливо

новости

импорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.Он пояснил, что это открывает возможность в соответствии с договоренностями президентов направлять топливо в том числе в США.Ранее вице-премьер сообщил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. По его данным, дефицит сейчас составляет около 5%.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США все больше осознают вред от санкций против России – ДмитриевКиев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводамЧто даст российскому бюджету сделка с США по дизелю

россия

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александр новак, россия, дизельное топливо, топливо, новости, импорт