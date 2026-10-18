На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива
На внутреннем рынке России есть профицит дизельного топлива для продажи - Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Мы потребляем примерно 3,5-4 миллиона тонн в месяц. И 3,5 миллиона дополнительно поставляем на мировой рынок. То есть сейчас у нас сложился профицит на внутреннем рынке. И для того, чтобы наши заводы не уменьшали объемы переработки, поскольку некуда складировать излишки, мы должны поставить объемы на мировой рынок", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".
Он пояснил, что это открывает возможность в соответствии с договоренностями президентов направлять топливо в том числе в США.
Ранее вице-премьер сообщил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. По его данным, дефицит сейчас составляет около 5%.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.
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