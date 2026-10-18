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На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива
На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива - РИА Новости Крым, 18.10.2026
На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива
Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T10:17
2026-10-18T10:17
александр новак
россия
дизельное топливо
топливо
новости
импорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.Он пояснил, что это открывает возможность в соответствии с договоренностями президентов направлять топливо в том числе в США.Ранее вице-премьер сообщил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. По его данным, дефицит сейчас составляет около 5%.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США все больше осознают вред от санкций против России – ДмитриевКиев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводамЧто даст российскому бюджету сделка с США по дизелю
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александр новак, россия, дизельное топливо, топливо, новости, импорт
На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива

На внутреннем рынке России есть профицит дизельного топлива для продажи - Новак

10:17 18.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНефтебаза. Архивное фото
Нефтебаза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Мы потребляем примерно 3,5-4 миллиона тонн в месяц. И 3,5 миллиона дополнительно поставляем на мировой рынок. То есть сейчас у нас сложился профицит на внутреннем рынке. И для того, чтобы наши заводы не уменьшали объемы переработки, поскольку некуда складировать излишки, мы должны поставить объемы на мировой рынок", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".
Он пояснил, что это открывает возможность в соответствии с договоренностями президентов направлять топливо в том числе в США.
Ранее вице-премьер сообщил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. По его данным, дефицит сейчас составляет около 5%.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.
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Александр НовакРоссияДизельное топливоТопливоНовостиИмпорт
 
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