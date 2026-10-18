Рейтинг@Mail.ru
На Украине наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261018/na-ukraine-nastupil-blekaut-1160295254.html
На Украине наступил блэкаут
На Украине наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 18.10.2026
На Украине наступил блэкаут
На Украине в воскресенье во всех областях страны действуют ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T10:01
2026-10-18T10:01
украина
укрэнерго
в мире
энергосистема украины
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43e93ffdc6e3c869ca9eee6d53fd9216.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. На Украине в воскресенье во всех областях страны действуют ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".По данным компании, с 6:00 до конца суток применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах, а также графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей в части областей.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины.Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_129:0:1024:671_1920x0_80_0_0_230a4a3d718da721b082df90e6ecf56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, укрэнерго, в мире, энергосистема украины, новости
На Украине наступил блэкаут

На Украине во всех областях действуют отключения электричества

10:01 18.10.2026
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© AP Photo Andrew Kravchenko
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. На Украине в воскресенье во всех областях страны действуют ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

"Информация об отключениях. 18 октября вынужденно применяются меры ограничения (подачи электричества – ред.)", - говорится в сообщении.

По данным компании, с 6:00 до конца суток применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах, а также графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей в части областей.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины.
Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаУкрэнергоВ миреЭнергосистема УкраиныНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39В сельских школах Крыма создано шесть агроклассов
12:16В Симферополе запускают новый автобусный маршрут
11:57День отца в России: за что крымчане благодарны папам
11:44В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора
11:26Девушка убила свою 16-летнюю подругу у ночного клуба
11:08Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии – погибли 15 человек
10:49У берегов Крыма произошло землетрясение
10:42Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с праздником
10:29Двое мужчин потерялись в горах Крыма
10:17На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива
10:01На Украине наступил блэкаут
09:49Названа сумма ущерба регионам России от атак ВСУ
09:34Атака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадали
09:30В Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог
09:15Удары по Украине: что уничтожено в ночь на воскресенье
09:09ВСУ запустили на регионы России более 1000 беспилотников
09:01Гурзуф обесточен из-за аварии
08:49Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября
08:22Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область
08:13На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
Лента новостейМолния