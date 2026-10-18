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На Украине наступил блэкаут
На Украине наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 18.10.2026
На Украине наступил блэкаут
На Украине в воскресенье во всех областях страны действуют ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T10:01
2026-10-18T10:01
2026-10-18T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. На Украине в воскресенье во всех областях страны действуют ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".По данным компании, с 6:00 до конца суток применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах, а также графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей в части областей.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины.Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, укрэнерго, в мире, энергосистема украины, новости
На Украине наступил блэкаут
На Украине во всех областях действуют отключения электричества