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На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина - РИА Новости Крым, 18.10.2026
На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
В Кировском районе Крыма на трассе "Таврида" загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T08:13
2026-10-18T08:13
2026-10-18T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма на трассе "Таврида" загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Инцидент произошел в ночь на воскресенье.Огонь потушили на площади три "квадрата". Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты, добавили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
В Кировском районе Крыма на трассе "Таврида" сгорела машина
08:13 18.10.2026 (обновлено: 08:17 18.10.2026)