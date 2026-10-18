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На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина - РИА Новости Крым, 18.10.2026
На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
В Кировском районе Крыма на трассе "Таврида" загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 18.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма на трассе "Таврида" загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Инцидент произошел в ночь на воскресенье.Огонь потушили на площади три "квадрата". Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты, добавили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кировский район крыма, крым, мчс крыма, трасса таврида, пожар, автомобиль, новости крыма, происшествия
На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина

В Кировском районе Крыма на трассе "Таврида" сгорела машина

08:13 18.10.2026 (обновлено: 08:17 18.10.2026)
 
© МЧС Республики КрымНа трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
На трассе Таврида в Крыму сгорела машина
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма на трассе "Таврида" загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье.
"Сегодня в 01:54 поступило сообщение о том, что на 109 км трассы Таврида загорелся легковой автомобиль "ВАЗ 2106". Огонь оперативно ликвидировали сотрудники пожарной части села Журавки", - говорится в сообщении.
Огонь потушили на площади три "квадрата". Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты, добавили спасатели.
© МЧС Республики КрымНа трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
На трассе Таврида в Крыму сгорела машина
© МЧС Республики Крым
На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
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Кировский район КрымаКрымМЧС КрымаТрасса ТавридаПожарАвтомобильНовости КрымаПроисшествия
 
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